Мишустин: От дисциплины каждого зависит возвращение страны к полноценной жизни

Заразившийся коронавирусом премьер РФ Михаил Мишустин призвал россиян оставаться дома на майские праздники, отметив, что возвращение страны к полноценной жизни зависит от дисциплины каждого. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Коронавирус высшего уровня

Мишустин попросил максимально серьезно воспринимать ситуацию с коронавирусом и его распространением в стране. По его словам, правительство делает все возможное для того, чтобы как можно скорее побороть инфекцию.

О том, что Мишустин получил положительный результат теста на коронавирус стало известно в ходе его видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путин. Премьер заявил, что для безопасности других уходит на самоизоляцию. На период его лечения исполняющим обязанности премьера назначен его первый заместитель Андрей Белоусов.

Напомним, режим самоизоляции и все введенные ранее ограничения из-за коронавируса в РФ были продлены до 11 мая.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:КоронавирусМихаил Мишустин
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