Мишустин: От дисциплины каждого зависит возвращение страны к полноценной жизни

Мишустин попросил максимально серьезно воспринимать ситуацию с коронавирусом и его распространением в стране. По его словам, правительство делает все возможное для того, чтобы как можно скорее побороть инфекцию.

О том, что Мишустин получил положительный результат теста на коронавирус стало известно в ходе его видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путин. Премьер заявил, что для безопасности других уходит на самоизоляцию. На период его лечения исполняющим обязанности премьера назначен его первый заместитель Андрей Белоусов.

Напомним, режим самоизоляции и все введенные ранее ограничения из-за коронавируса в РФ были продлены до 11 мая.

