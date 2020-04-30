Мишустин: От дисциплины каждого зависит возвращение страны к полноценной жизни
Заразившийся коронавирусом премьер РФ Михаил Мишустин призвал россиян оставаться дома на майские праздники, отметив, что возвращение страны к полноценной жизни зависит от дисциплины каждого. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Мишустин попросил максимально серьезно воспринимать ситуацию с коронавирусом и его распространением в стране. По его словам, правительство делает все возможное для того, чтобы как можно скорее побороть инфекцию.
О том, что Мишустин получил положительный результат теста на коронавирус стало известно в ходе его видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путин. Премьер заявил, что для безопасности других уходит на самоизоляцию. На период его лечения исполняющим обязанности премьера назначен его первый заместитель Андрей Белоусов.
Напомним, режим самоизоляции и все введенные ранее ограничения из-за коронавируса в РФ были продлены до 11 мая.
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