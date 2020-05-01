В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

В связи с этим она отметила, что средний инкубационный период COVID-19 продолжается 6-8 дней. Таким образом, если произойдут массовые нарушения режима ограничений, это станет заметно к окончанию майских праздников.

По последним данным оперативного штаба по противодействию распространению инфекции, в России идентифицировано 114 431 случай заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил 7933 человека – такого высокого значения ещё ни разу не наблюдалось.

