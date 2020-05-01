В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках. С таким предупреждением выступила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в эфире телеканала «Россия».

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В связи с этим она отметила, что средний инкубационный период COVID-19 продолжается 6-8 дней. Таким образом, если произойдут массовые нарушения режима ограничений, это станет заметно к окончанию майских праздников.

По последним данным оперативного штаба по противодействию распространению инфекции, в России идентифицировано 114 431 случай заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил 7933 человека – такого высокого значения ещё ни разу не наблюдалось.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Майские ПраздникиРоспотребнадзорКоронавирус
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