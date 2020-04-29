Перетерпеть. Психолог призвала россиян провести майские праздники без шашлыков

Нерабочий период в России продлён до 12 мая, и во многих регионах на это время сохранится режим самоизоляции. Власти уже неоднократно призвали граждан проявить ответственность и «пересидеть» эпидемически неспокойные недели дома. Так, Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от пикников и прогулок, походов в гости. Тем, кто поедет за город, рекомендуют воспользоваться личным транспортом или вызвать такси.

Кандидат психологических наук, директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова в эфире НСН поддержала этот посыл, призвав минимизировать социальные контакты.

«Если мы говорим о выезде на природу, которую отменить нельзя, то я бы очень рекомендовала сделать её в своей семье, с теми, с кем вы постоянно находитесь на карантине, и поехать туда, где будет безлюдно. Идеально было бы, на мой взгляд, вообще остаться дома, но у всех разные условия и разная ситуация. Может быть такое, что люди, действительно, очень сильно устали, у них есть возможность выехать на своей машине. Было бы лучше, чтобы в таком случае люди не увеличивали бы компании, не объединялись бы семьями.

Надо исходить из того, что всей правды мы не знаем. Может быть, всё не так критично, а может, и очень критично. Никто не говорит, что нужно самого себя запугивать, но уместно здравое отношение к происходящему и своим потребностям. Давайте максимально сделаем для того, чтобы все остались живы. У тех, кто не сталкивался со смертями в своем окружении, просматривается некоторая беспечность, на мой взгляд. А есть те люди, которых, к сожалению, похоронили близких. Мне кажется, каждому можно перетерпеть 12 дней без шашлыков, чтобы потом продолжать наслаждаться жизнью друг с другом», - отметила она.

Ограниченный набор занятий и развлечений на домашнем карантине вряд ли можно расширить, поэтому важно правильное отношение к ситуации, говорит психолог.