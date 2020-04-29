Перетерпеть. Психолог призвала россиян провести майские праздники без шашлыков
Если совсем невмоготу сидеть дома, то лучше ехать в безлюдное место и только с теми, с кем проводишь карантин, заявила в эфире НСН психолог Гули Базарова.
Нерабочий период в России продлён до 12 мая, и во многих регионах на это время сохранится режим самоизоляции. Власти уже неоднократно призвали граждан проявить ответственность и «пересидеть» эпидемически неспокойные недели дома. Так, Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от пикников и прогулок, походов в гости. Тем, кто поедет за город, рекомендуют воспользоваться личным транспортом или вызвать такси.
Кандидат психологических наук, директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова в эфире НСН поддержала этот посыл, призвав минимизировать социальные контакты.
«Если мы говорим о выезде на природу, которую отменить нельзя, то я бы очень рекомендовала сделать её в своей семье, с теми, с кем вы постоянно находитесь на карантине, и поехать туда, где будет безлюдно. Идеально было бы, на мой взгляд, вообще остаться дома, но у всех разные условия и разная ситуация. Может быть такое, что люди, действительно, очень сильно устали, у них есть возможность выехать на своей машине. Было бы лучше, чтобы в таком случае люди не увеличивали бы компании, не объединялись бы семьями.
Надо исходить из того, что всей правды мы не знаем. Может быть, всё не так критично, а может, и очень критично. Никто не говорит, что нужно самого себя запугивать, но уместно здравое отношение к происходящему и своим потребностям. Давайте максимально сделаем для того, чтобы все остались живы. У тех, кто не сталкивался со смертями в своем окружении, просматривается некоторая беспечность, на мой взгляд. А есть те люди, которых, к сожалению, похоронили близких. Мне кажется, каждому можно перетерпеть 12 дней без шашлыков, чтобы потом продолжать наслаждаться жизнью друг с другом», - отметила она.
Ограниченный набор занятий и развлечений на домашнем карантине вряд ли можно расширить, поэтому важно правильное отношение к ситуации, говорит психолог.
«Самое главное — начать работать со своими установками, что всё скоро точно закончится, и тогда можно будет вдоволь нагуляться. А сейчас надо переждать, и для этого ещё раз включиться в историю с самоизоляцией, с совместным просмотром фильмов, с совместными играми, с возможностью онлайн-встреч с друзьями. И обязательно оставаться дома», - подытожила Базарова.
Отметим, что всплеск заболеваемости COVID-19 в первой половине апреля врачи связали именно с шашлыками: перед началом нерабочего периода и строгого режима самоизоляции стояла хорошая погода, и в последние выходные марта многие отправились на пикники.
Предполагается, что ограничения начнут поэтапно снимать после 12 мая, причем решения будут принимать региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом.
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