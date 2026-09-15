Психолог объяснила «бежевым мамам», как подготовить ребенка к школе
Чаще всего не приспособленными к школьной жизни оказываются те дети, которые не ходили в детский сад, сказала НСН Наталья Наумова.
Часто родители думают, что ребенок не справится с бытовыми задачами или потратит слишком много времени, поэтому предпочитают сделать все за него. Поступать так ни в коем случае нельзя — надо поручать ребенку посильные задачи и со временем давать ему все больше самостоятельности. Об этом НСН заявила детский психолог Наталья Наумова.
Все чаще первоклассники оказываются бытовыми инвалидами — они не могут одеться, завязать шнурки и даже сходить в туалет, сообщает канал Baza. Психологи связывают несамостоятельность школьников с трендом на гиперопеку и тревожностью родителей. Наумова объяснила, почему дети у таких родителей вырастают несамостоятельными.
«Родители зачастую думают, что ребенок не справится с какими-то задачами или будет долго возиться и потратит много времени, либо ребенок будет плакать, и у него все равно ничего не выйдет. У родителей также есть скрытая потребность быть необходимыми, нужными, ценными для ребенка. Ранее такие трюки вытворяли бабушки, которые, будучи достаточно молодыми, потеряли работу, сидели с внуками и через внуков самоопределялись. Такие бабушкины внучки становились бытовыми инвалидами. Женщины, которые не работают и посвящают себя только детям, тоже попадают в эту ловушку. Ребенку необходима самостоятельность. Все то, что он может сделать сам, надо давать ему делать. Конечно, ребенку важно помогать, быть рядом, поддерживать, но при этом позволять ему становиться самостоятельным и независимым. То есть надо не привязывать ребенка к себе, а адаптировать его ко взрослой жизни: учить его самостоятельно завязывать шнурки, есть, ходить в туалет. Именно такой заботы будет достаточно для ребенка», — сказала Наумова.
Собеседница НСН добавила, что таким детям должны помогать учителя, поручая посильные задачи и давая все больше самостоятельности.
«Учителям стоит помогать детям. Поскольку первоклассники только пришли в школу, они пока еще не адаптированы, надо показать им, как они могут ухаживать за собой, дать им возможность научиться этим навыкам. Конечно же, учитель сам не сможет выполнять за ребенка все процедуры. Те дети, которые ходили в детский сад, как правило, достаточно самостоятельные и все умеют. А тем ребятам, которые были дома под присмотром бабушек и заботливых мам или нянь, выполнявших любой каприз ребенка, конечно, требуется помощь, но бережная. Важно поручать ребенку посильную задачу и шаг за шагом давать ему все больше и больше самостоятельности», — отметила психолог.
Вместе с тем Наумова отказалась считать детей — бытовых инвалидов массовым явлением.
«Нельзя сказать, что это какое-то супермассовое явление. Я вижу достаточно много самостоятельных детей, которые приходят ко мне в кабинет, сами разуваются, одеваются, могут попросить о помощи и так далее. Но есть определенный процент детей, которые попали в ситуацию, когда родители из-за своей внутренней травматизации старались для ребенка сделать как лучше, слушали разные советы от неспециалистов. Если им давали слишком много самостоятельности, то они, напротив, давали ребенку слишком мало самостоятельности, пытались укрепить с ним отношения, чтобы не быть покинутыми, быть всегда с детьми. Понятно, что это делается не для того, чтобы навредить ребенку, а из лучших побуждений. Поэтому родителей ругать не нужно, но таким “бежевым мамам” я бы настоятельно рекомендовала личную психотерапию», — подчеркнула она.
По мнению специалистов, несамостоятельность младших школьников все чаще связана с феноменом так называемых «бежевых мам» — это женщины, которые выстраивают вокруг себя и ребёнка целую эстетику — минимализм, нейтральные пастельные тона, отсутствие «визуального шума». Такие оттенки, как бежевый, кремовый, песочный, пыльно-розовый и лавандовый, становятся основой не только интерьера, но и детской одежды, игрушек, даже оформления соцсетей. Свой выбор «бежевые мамы» объясняют заботой о психике ребенка, однако, по мнению специалистов, «бежевый» стиль обозначает тотальный контроль, стремление подчинить жизнь ребёнка идеалу и, как следствие, лишение его самостоятельности.
Ранее руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева заявила, что иногда взрослый мужчина может вынуждено жить с родителями, так как, например, им нужна помощь, но бывают и случаи, когда это дети авторитарных или одиноких родителей, и там уже есть психологические проблемы.
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