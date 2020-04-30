Главврач Коммунарки призвал россиян не устраивать «шашлычных выходных»

Главный врач больницы в Коммунарке призвал жителей России провести майские праздники дома и не устраивать «шашлычных выходные». Об этом пишет РИА «Новости», отмечая, что Денис Проценко также подчеркнул, что опасность заражения коронавирусной инфекцией, по-прежнему, существует, а рост заболеваемости сохраняется.

В связи с этим Проценко настоятельно рекомендует россиянам не собираться большими группами и, тем самым, снизить риски заражения и распространения COVID-19.