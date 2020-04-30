Главврач Коммунарки призвал россиян не устраивать «шашлычных выходных»
Главный врач больницы в Коммунарке призвал жителей России провести майские праздники дома и не устраивать «шашлычных выходные». Об этом пишет РИА «Новости», отмечая, что Денис Проценко также подчеркнул, что опасность заражения коронавирусной инфекцией, по-прежнему, существует, а рост заболеваемости сохраняется.
В связи с этим Проценко настоятельно рекомендует россиянам не собираться большими группами и, тем самым, снизить риски заражения и распространения COVID-19.
В середине апреля НСН писала, что главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса. Два его теста на COVID-19 были отрицательными. Денис Проценко на своей странице в Facebook написал, что выходит из режима самоизоляции.
О том, что врач заразился COVID-19 от пациентов, стало известно 31 марта. Спустя несколько дней директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь у главврача больницы в Коммунарке протекает не в тяжелой форме, отмечает РИА ФАН.
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