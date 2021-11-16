«Ничего не отвалится!» Дробыш призвал россиян не бояться вакцинации

«Я думаю, что человек, который боится заразиться коронавирусом, чувствует себя некомфортно в тех местах, где много людей, например, в большом лифте или в метро. Многие пытаются этого избежать. Но раз уж мы живем в таких условиях, где необходима вакцинация, то пойдите да сделайте. Не слушайте эти рассказы о том, что у вас потом через 10 лет отвалится правая ягодица. Это несерьезно! Мы должны думать о близких в том числе. Вакцинироваться надо, QR-код иметь надо», - подчеркнул Дробыш.

Продюсер пояснил, что у него уже есть опыт организации концертов в условиях пандемийных ограничений.

«Мы организовывали фестиваль Fox Rock Fest и сделали бесплатный ПЦР-тест каждому из нескольких десятков тысяч зрителей, это была воля руководителя фестиваля. Мне кажется, нужно уважать других. И, кстати, никто не будет потом плакаться из-за того, что мы лишены каких-то мероприятий», - добавил композитор.

Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что власти запоздали с QR-кодами. По его мнению, их надо было ввести еще раньше.

