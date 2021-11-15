«Не хватает жесткости»: Познер поддержал усиление ограничений для непривитых

Телеведущий отметил, что многие западные страны давно «закрыли» все общественные места для невакцинированных от коронавируса граждан. 

В России в вопросе вакцинации по-прежнему не хватает жесткости, заявил журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил, что с 15 ноября в стране вводится национальный локдаун для непривитых от коронавируса, им запретят выходить из дома без веской причины.

«Я считаю, мы недостаточно жестко ставили и ставим вопрос о вакцинации. Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Вы не можете зайти ни в одно общественное место, в том числе, общественный транспорт, не имея QR-кода. Вы просто не можете, вас не пустят. Вы можете не вакцинироваться, но никуда не попадете – ни на стадион, ни в музей, ни в кинотеатр, никуда абсолютно. Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жесткой меры», - отметил Познер.

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При этом более жестким мерам сопротивляется часть представителей власти, боясь недовольства граждан, предположил телеведущий.

«Мне сказали, что во власти есть люди, которые сопротивляются такому ужесточению. Какие у них соображения, то ли то, что их не перевыберут или еще что-нибудь, я не знаю. Но это так», - добавил он.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал обязательную вакцинацию, отметив, что рассчитывать на врожденный иммунитет в условиях пандемии не стоит.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:QR-кодКоронавирусВакцинацияВладимир Познер
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