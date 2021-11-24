Лоза раскритиковал открытое письмо российских врачей к антиваксерам
Советский и российский певец, композитор и автор песен Юрий Лоза заявил, что отправлять здорового человека туда, где можно легко заразиться коронавирусом бесмысленно.
Открытое письмо главврачей ковидных больниц противникам вакцинации музыкант назвал глупым и отметил, что в больнице ему делать нечего.
«Глупое письмо... Зачем меня здорового везти в больницу, чтоб заразить что ли?... Как они меня защищать будут? Скафандр на меня наденут?» – сказал Лоза в эфире «Радио 1».
Ранее врачи ряда российских больниц, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, опубликовали открытое письмо к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19, пригласив их посетить «красные зоны», сообщает RT.
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