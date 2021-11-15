«Вплоть до стычек»: Кортнев оценил закон о QR-кодах
Алексей Кортнев рассказал, что давно получил QR-код, а вся его семья привилась и намерена ревакцинироваться.
Введение обязательных QR-кодов, скорее всего, возымеет действие на нежелающих прививаться россиян, предположил музыкант, актёр, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Законопроект о QR-кодах может вступить в силу с 1 февраля 2022 года. Согласно заявлению правительства, в случае принятия закона россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, а также справки о перенесенном коронавирусе или медицинском отводе от вакцинации. Кроме того, мера может коснуться ряда транспортных средств.
«Я думаю, что да, это поможет, и поэтому решение оправданно. Меры очень жестокие, и, конечно, это вызовет активное сопротивление и возмущение, боюсь, вплоть до стычек на транспорте. Я очень надеюсь, что это будет организовано так, чтобы не допустить бесконечных очередей, пробок, невозможности войти даже с QR-кодом и так далее. Нас ждут очень серьезные проблемы наверняка, но, судя по всему, мир меняется, это одна из сторон этих изменений, и никуда от этого не деться. Нам остается смириться, как говорится у классиков, расслабиться и получать удовольствие», - отметил лидер «Несчастного случая».
По словам Кортнева, россиянам следует смириться с подобными ограничениями, которые вводятся по всему миру.
«Мне-то что соблюдать, у меня вся семья привита, будем ревакцинироваться, QR-коды есть, для нас проблемы нет, но я знаю людей, которые этого не хотят делать. Что делать? Им как-то придется смириться. Наверняка найдутся такие люди, которые будут пытаться избежать, но это пока административное, а там, глядишь, и уголовное преступление. Если человек будет рисковать и идти на подобные шаги, то, наверное, будет подвергать себя большой опасности попасться и налететь на огромные штрафы, а может, и на худшие меры. Это ведь не только российская тенденция, а общемировая. Мы еще отнюдь не впереди паровоза бежим», - напомнил музыкант.
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