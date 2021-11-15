«Вплоть до стычек»: Кортнев оценил закон о QR-кодах

Введение обязательных QR-кодов, скорее всего, возымеет действие на нежелающих прививаться россиян, предположил музыкант, актёр, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Законопроект о QR-кодах может вступить в силу с 1 февраля 2022 года. Согласно заявлению правительства, в случае принятия закона россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, а также справки о перенесенном коронавирусе или медицинском отводе от вакцинации. Кроме того, мера может коснуться ряда транспортных средств.