США провели испытательный пуск МБР Minuteman III без боезаряда
18 ноября 202612:44
Юлия Савченко
Военно-воздушные силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевого заряда. Об этом сообщает RT со ссылкой на командование глобальных ударов ВВС.
«Командование... провело испытательный запуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — указано в публикации.
Пуск МБР состоялся с космодрома Ванденберг в Калифорнии.
В мае США анонсировали испытательный пуск невооруженной ракеты Minuteman III.
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