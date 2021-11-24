Instagram внёс актрису Марию Шукшину в список опасных антиваксеров

Социальная сеть Instagram пометила актрису Марию Шукшину, как опасного антиваксера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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При попытке подписаться на её аккаунт пользователи получат предупреждает, в котором говорится, что в данном профиле «неоднократно публиковалась ложная информация».

Ранее Шукшина, в ответ на приглашение в «красную зону» для тяжёлых больных COVID-19, предложила написать открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах». В своём Telegram-канале она отметила, что не против вакцинации как таковой, однако не желает участвовать «в эксперименте неисследованной вакцины».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСоцсетиВакцинацияInstagramАктриса
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