Рынок труда в России спасают вахтовики

По итогам 2018 года на рынке труда в России сложилась благоприятная ситуация. Положительная динамика наблюдалась во всех, за исключением нескольких, регионах. По данным РИА Новости, лучше с работой дела обстоят в Москве, Санкт-Петербурге (более 90 баллов по индексу рынка труда), а также в Московской области (81,3), Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане. При этом меньше 20 баллов получили Тыва, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Калмыкия и Алтай.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова заявила в эфире НСН, что на положительную динамику повлияла так называемая маятниковая миграция.

«Я бы сделала акцент на вопросе маятника в миграции – это те люди, которые уезжают работать вахтовым методом либо на сезон, либо на месяц. В этих регионах (Ингушетия, Чечня) рабочих мест недостаточно, люди, в том числе молодые, выезжают в центральные районы. Те же самые показатели по тем населенным пунктам, которые находятся в порядке временной досягаемости до городов с рабочими местами. Как результат маятниковой миграции, конечно, может быть снижение показателей по регистрируемой безработице», - заявила она.

В то же время, отметила эксперт, в России существует целая армия самозанятых граждан, которые не регистрируются как безработные.