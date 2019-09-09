Рынок труда в России спасают вахтовики
Ситуация с безработицей в России немного улучшилась, но на деле не все так гладко. Специалист заявила в эфире НСН, что свою роль сыграла внутренняя трудовая миграция.
По итогам 2018 года на рынке труда в России сложилась благоприятная ситуация. Положительная динамика наблюдалась во всех, за исключением нескольких, регионах. По данным РИА Новости, лучше с работой дела обстоят в Москве, Санкт-Петербурге (более 90 баллов по индексу рынка труда), а также в Московской области (81,3), Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане. При этом меньше 20 баллов получили Тыва, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Калмыкия и Алтай.
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова заявила в эфире НСН, что на положительную динамику повлияла так называемая маятниковая миграция.
«Я бы сделала акцент на вопросе маятника в миграции – это те люди, которые уезжают работать вахтовым методом либо на сезон, либо на месяц. В этих регионах (Ингушетия, Чечня) рабочих мест недостаточно, люди, в том числе молодые, выезжают в центральные районы. Те же самые показатели по тем населенным пунктам, которые находятся в порядке временной досягаемости до городов с рабочими местами. Как результат маятниковой миграции, конечно, может быть снижение показателей по регистрируемой безработице», - заявила она.
В то же время, отметила эксперт, в России существует целая армия самозанятых граждан, которые не регистрируются как безработные.
«Но, здесь есть и другая сторона – безработица, которая не регистрируется. Там цифры называются до трех миллионов человек, люди, которые работают в условиях самозанятости, но, не заявляя об этом и не переводя себя в статус безработных. По-прежнему остро стоит проблема не столько с показателями по безработице, сколько с качественными показателями занятности. Это трудоустройство по направлению от полученного образования и специальности», - заключила Самраилова.
Ранее в Госдуме заявляли, что в обозримом будущем 15 миллионов россиян могут потерять рaботу из-зa того, что их профессии окaжутся невостребовaнными нa рынке труда. Речь, в первую очередь, идет о тех сферaх, где не нужно обрaзовaние.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Также читайте
Горячие новости
- Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве
- Facebook и Google ответили на обвинения во вмешательстве в выборы в России
- Второй июль: Синоптики рассказали о погоде в сентябре
- Памфилова: Окончательная средняя явка на выборах в России составила 41,2%
- Эксперты назвали регионы РФ с худшей ситуацией на рынке труда