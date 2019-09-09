Эксперты назвали регионы РФ с худшей ситуацией на рынке труда
Благоприятная обстановка на рынке труда складывается практически во всех российских регионах. Об это говорят результат исследования, проведённого РИА «Рейтинг». Отмечается, что лучше всего обстоят дела в Москве и Санкт-Петербурге – более 90 баллов по индексу рынка труда. Также в тройку вошла Московская область. Помимо этого, в топ-5 вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан. Там, в частности, фиксируется низкий уровень безработицы, достаточно непродолжительное среднее время поиска работы, а также высокая заработная плата, отмечает Ura.ru.
В списке регионов с худшей ситуацией на рынке труда расположились Тыва и Карачаево-Черкесия. Помимо этого, в списке отстающих – Ингушетия, Калмыкия и Алтай
Ранее НСН писала, что в резюме российских граждан появится графа, рассказывающая о волонтерском опыте. Такие изменения коснуться пользователей базы вакансий «Работа в России», которая относится к Роструду. Как отметил заместитель главы ведомства Денис Васильев, новая строка появится в анкетах соискателей в следующем году, отмечает «Свободная пресса».
Он также рассказал, что добавить новую строку в резюме было решено в связи с тем, что волонтерский опыт очень важен и является «сильной характеризующей чертой соискателя», сообщает Ura.ru.
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