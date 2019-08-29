Безработица и злоупотребления оставили предпенсионеров за бортом
Эксперты обозначили в эфире НСН проблемные места пенсионной реформы.
Шесть миллионов из десяти граждан РФ предпенсионного возраста не работают. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо ПФР в Роструд.
Из них, как отмечается, 1,8 миллиона мужчин и 2,2 миллиона женщин. Экстремально высоким назвали уровень безработицы среди предпенсионеров эксперты. По их предположениям, эти люди либо предпочитают работать неофициально, либо игнорируются работодателями, которые не любят нанимать пожилых сотрудников.
Тема пенсии в России обострилась с конца 2018 – начала 2019 года, когда началась пенсионная реформа. Согласно ей возраст выхода на заслуженный отдых был увеличен — для женщин с 55 лет до 60, а для мужчин — с 60 лет до 65. Для защиты граждан от увольнения в стране был принят закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста, то есть на пять лет моложе возраста выхода на пенсию. Однако эксперты оценивали уже тогда негативно эту меру защиты. Так, бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина спрогнозировала в эфире НСН злоупотребления — как со стороны предпенсионеров, так и работодателей.
«Мы таким образом принудим работодателя искать лазейки, как этот закон обходить. Ни к чему хорошему это не приведёт. Это будет огромное количество людей, которые в предпенсионном возрасте решат на этом заработать. Начнут заламывать руки и подавать иски с тем, что их не взяли на работу именно из-за возраста, а не из-за профессиональных качеств. Это будет система вымогательства. И тогда работникам HR придётся придумывать новые варианты отказа, чтобы обойти эту историю. А работодатели начнут всерьёз задумываться о том, чтобы избавляться от сотрудников за несколько лет до наступления предпенсионного возраста», — предупредила о последствиях Левина.
Рынку труда, между тем, уже не хватает 500 тысяч предпенсионеров. Но дело не только в кадрах, а в самих рабочих местах, убеждён экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко. В эфире НСН он обозначил проблему безработицы, данные которой, по его словам, сильно занижаются.
«На самом деле, наш рынок труда недосчитывается не только людей. Он недосчитывается главного: квалифицированных рабочих мест. У нас сейчас колоссальная безработица (только она структурная), если посчитать по-честному, где-то 7-8%. Для того, чтобы её выявить, надо просто изменить правила постановки на биржу труда и вскрыть этот нарыв. Всё равно ближайшие 5-7 лет мы вернёмся к вопросу о том, как кормить пенсионеров. Даже если мы полностью отберем пенсии, их надо будет выбрасывать на улицу, что, похоже, государство и собирается сделать», — констатировал Потапенко.
Напомним, закон об ответственности работодателя за увольнение или отказ в приёме на работу граждан предпенсионного возраста был предложен президентом России Владимиром Путиным в рамках пенсионной реформы. Он призван защитить права россиян и предусматривает также предоставление сотрудникам предпенсионного возраста льгот в виде оплачиваемых дней на диспансеризацию.
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