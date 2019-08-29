Безработица и злоупотребления оставили предпенсионеров за бортом

«Мы таким образом принудим работодателя искать лазейки, как этот закон обходить. Ни к чему хорошему это не приведёт. Это будет огромное количество людей, которые в предпенсионном возрасте решат на этом заработать. Начнут заламывать руки и подавать иски с тем, что их не взяли на работу именно из-за возраста, а не из-за профессиональных качеств. Это будет система вымогательства. И тогда работникам HR придётся придумывать новые варианты отказа, чтобы обойти эту историю. А работодатели начнут всерьёз задумываться о том, чтобы избавляться от сотрудников за несколько лет до наступления предпенсионного возраста», — предупредила о последствиях Левина.

Рынку труда, между тем, уже не хватает 500 тысяч предпенсионеров. Но дело не только в кадрах, а в самих рабочих местах, убеждён экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко. В эфире НСН он обозначил проблему безработицы, данные которой, по его словам, сильно занижаются.

«На самом деле, наш рынок труда недосчитывается не только людей. Он недосчитывается главного: квалифицированных рабочих мест. У нас сейчас колоссальная безработица (только она структурная), если посчитать по-честному, где-то 7-8%. Для того, чтобы её выявить, надо просто изменить правила постановки на биржу труда и вскрыть этот нарыв. Всё равно ближайшие 5-7 лет мы вернёмся к вопросу о том, как кормить пенсионеров. Даже если мы полностью отберем пенсии, их надо будет выбрасывать на улицу, что, похоже, государство и собирается сделать», — констатировал Потапенко.

Напомним, закон об ответственности работодателя за увольнение или отказ в приёме на работу граждан предпенсионного возраста был предложен президентом России Владимиром Путиным в рамках пенсионной реформы. Он призван защитить права россиян и предусматривает также предоставление сотрудникам предпенсионного возраста льгот в виде оплачиваемых дней на диспансеризацию.