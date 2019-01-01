В Думе объяснили зарплаты ниже 35 тысяч рублей деградацией рынка труда

Последнее исследование Росстата показало, что по состоянию на апрель 2019 года зарплата половины россиян не превышала 34,5 тысячи рублей. Были проанализированы более 100 тысяч предприятий, в которых трудятся более 27 миллионов рублей.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН заявил о том, что к средним цифрам нужно относиться с осторожностью, так как они не дают полную картину. Вместе с тем парламентарий заявил о том, что труд в России недооценен.

«Почему у нас люди получают маленькую зарплату. Это все регулируется на рынке труда – значит, человек готов работать за такую зарплату, потому что другой работы нет. Это подчеркивает, что сегодня у нас рынок труда десбалансирован», - сказал депутат.

Нилов также заявил о том, что можно говорить о деградации на рынке труда. Кроме того, он посетовал на недобросовестных работодателей, которые начали использовать лазейки в законе о самозанятых гражданах.

«Надо законодательно вводить минимальную стоимость часа (размера оплаты труда в час), переходить к прогрессивной шкале налогообложения и развивать реальный сектор экономики. Когда у нас работают охранниками и сторожами, а сейчас новая тенденция – охранниками камер фиксации правонарушений на трассе – это деградация рынка труда. Когда у нас появился статус самозанятых, работодатели стали понуждать людей из статуса наемных работников в самозанятые – это деградация рынка труда. Это мина замедленного действия. Со временем эти люди столкнутся с тем, что у них не формируются пенсионные права и они не смогут получать пенсии», - сказал Нилов.

Ранее в Росстате рассказали об устойчивом росте цен на продукты, популярные среди бедных слоев населения России.

