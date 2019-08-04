Ученые назвали причины потери работы и способы остаться востребованным
Ученые в эфире НСН объяснили, кому сложно найти работу и как ее искать правильно.
В будущем 15 миллионов россиян могут потерять рaботу из-зa того, что их профессии окaжутся невостребовaнными нa рынке. Речь идет о тех сферaх, где не нужно обрaзовaние. Об этом в беседе с URA.RU рaсскaзaл член комитетa Госдумы по труду, социaльной политике и делaм ветерaнов Олег Шеин. Тaк депутaт прокомментировaл исследовaние об исчезновении 57 существующих ныне профессий к 2030 году.
Исчезновение многих специaльностей связaно с нaступлением четвертой промышленной революции, где к рaботе относятся не кaк к необходимости, a кaк к творчеству, пояснил Шеин. По его словaм, востребовaнным остaнутся специaльности, чaстью которых является сопереживaние и эмпaтия. «Или где есть высокий уровень вaриaтивности в применении знaний, нaпример, обрaзовaние или медицинa», — пояснил собеседник издания.
Профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Андрей Гудков в интервью НСН назвал объективные и субъективные причины сложностей при устройстве на работу или ее потери.
«Работодатель пошел нынче плотоядный, хищный. Он хочет «сливки». Снятое молоко «пить» не хочет. Опыт является одним из главных факторов эффективности. А он накапливается, извините, с возрастом. Эта функция приобретается со временем. Человек как квалифицированный специалист выбирает жизненную стезю по многим, даже случайным, факторам. Потом он связан этой квалификацией. Переквалификация – штука хорошая, но после 40 лет проходит весьма сложно», - считает доктор экономических наук.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН отметила, что планы по сокращению работников не всегда означают их реализацию.
«Во-первых, что значит сокращение? Сократить могут одного человека, а могут и сто человек. И надо понимать, что у нас ситуация в экономике такая, что роста там точно нет, в лучшем случае, если сказать мягко, стагнация. В этих условиях работодатели, конечно же, пытаются сократить издержки. И один из вариантов — это сокращение работников. Это нормальный прогностический результат, и потом, то, что планируют сокращение, ещё не значит, что все они его проведут», — заметила Варшавская.
Новых участников рынка труда профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова предложила в эфире НСН как можно раньше знакомить с информацией о востребованных профессиях и распознавать таланты ребенка в раннем возрасте.
«Озвучивать и доводить до семей, что есть статистика востребованных профессий. Например, нам нужно огромное количество людей в области IT-технологий, потому что цифровая экономика подразумевает работу 120 тысяч человек в области IT. Если посмотреть по отчетам школ по ЕГЭ, столько детей не выбирают профиль математики. Надо смотреть со школы, какое направление в школе развивать, какой акцент на образование делать. Будущее нации начинается со школы: закладывать образование, желание, распознавать способности ребенка. Будущее начинается с информированности: кто нужен, в каком возрасте нужно ориентировать людей», - заключила эксперт.
Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская рассказала в эфире НСН о способах поиска престижных вакансий.
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