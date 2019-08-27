Больше пропаганды! В Госдуме назвали способ выбраться из «квалификационной ямы»

Третьим фактором Ярослав Нилов назвал концентрацию специалистов в разных центрах, ставшую результатом практики Единого государственного экзамена.

«Из российской глубинки, обладая хорошими знаниями, молодые люди приезжают сюда, получают высшее образование, но обратно не возвращаются, тем самым опустошая рынок труда и порождая дефицит на рынке труда, а также определенный переизбыток на рынке труда того города, где они остаются», — рассказал он.

По мнению главы думского комитета по социальной политике, к дисбалансу рынка труда также привели завышенные ожидания большинства выпускников.

«Они считают, что, будучи молодыми специалистами, на рынке труда стоят гораздо дороже, чем работодатель готов за них платить. И они в поисках работы готовы идти работать не по специальности, даже выполнять черновую, но более высокооплачиваемую работу, чем пойти на низкооплачиваемую работу, но по специальности. С одной стороны у них сегодня достаток выше, но при этом как квалифицированные специалисты они себя утрачивают», — заметил Ярослав Нилов.

В числе других факторов собеседник НСН перечислил систему искусственного интеллекта, и автоматизацию рабочего процесса, что приводит к вымиранию определенных профессий и потребности в новых специалистах.

«Это приводит к сокращению количества сотрудников на предприятиях, но при этом возникают новые формы взаимодействия работника и работодателя: либо дистанционные, либо когда сотрудник работает неполный рабочий день, а частично работает в офисе, частично в удаленном доступе. Молодежь сегодня предпочитает быть самозанятыми, не в плане существующего налогового режима, а в плане трудоустройства. Хотят быстро трудоустроиться, не понравилось — поменял место работы, либо работать по заказу, будучи фрилансерами», — пояснил депутат.

По его словам, ситуацию изменить можно, принимая меры как со стороны работников, так и со стороны государства.

«Проблемы трудоустройства для молодежи были всегда, потому что для работодателя важен не возраст, не цвет диплома, а важно, насколько специалист подготовлен. Для того, чтобы специалист был подготовлен, он должен как можно раньше начинать из себя готовить специалиста-практика. Я всегда говорю студентам, практикам, что жизнь построена по принципу зачетки в институте или дневника в школе — сначала вы работаете на свое имя, потом имя работает на вас. Поэтому если человек понимает, кем он хочет быть, выбирает это осознанно, а не потому, что мама сказала или просто все равно куда пойти, и анализирует, будет ли он востребован на рынке труда при том, что ему это нравится, то у такого будущего специалиста все получится», — заверил НСН парламентарий.

Государству же следует более активно заниматься профориентацией, развитием социальной рекламы и пропаганды, заявил Ярослав Нилов.

«Надо заниматься профориентацией более активно. Нужна нормальная социальная реклама. Для этого надо использовать общественное телевидение, которое для этого и было создано. Пока работает оно в этом вопросе слабо. Для того чтобы демонстрировали удачные примеры и достижения в малом бизнесе и в профмастерстве, именно в молодежной среде, и тем самым порождали желание становиться специалистами в определенных областях. В советское время то хотели быть разведчиками, то таксистами, то строителями, в зависимости от того, какие фильмы им показывают. А сегодня молодежь учится на других примерах, к сожалению, пропаганда у нас в этом вопросе отстает. Профориентация, пропаганда, наставничество», — резюмировал глава комитета Госдумы по социальной политике.

Ранее Роструд выявил самый высокий показатель уровня напряжённости на рынке труда в Ингушетии. По данным ведомства, опубликованным на официальном сайте, на 1 июля 2019 года в республике он составил 118,4, тогда как средний по России показатель 0,5. Близкими к верхней строчке антирейтинга оказались Чеченская Республика (23,8), Республика Дагестан (18,6), Карачаево-Черкессия (6,1) и Республика Тыва (5,2).

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН объяснила, почему именно в этих регионах страны сложилась такая ситуация на рынке труда.

