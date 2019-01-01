Экономист: Рост МРОТ не избавит Россию от наглых работодателей
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН рассказал, почему повышение МРОТ не сделает россиян богаче.
Министерство труда определило величину прожиточного минимума за первый квартал года. Он оказался равен в 10753 рублей. Приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сообщается, что его уровень распределился следующим образом: для трудоспособного населения - 11653 рубля, для пенсионеров - 8894 рубля, а для детей - 10585 рублей. Ранее министерство предложило повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса. Таким образом, прожиточный минимум вырастет по сравнению с предыдущим кварталом в среднем на душу населения и для детей — на 4%, для трудоспособного населения — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.
В беседе с НСН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заверил, что повышение прожиточного минимума в России не способно решить главную проблему. По его словам, несмотря на инициативу, работодатели продолжать недоплачивать гражданам.
«Минимальная заработная плата, приравненная к прожиточному минимуму в России, была введена для того, чтобы ликвидировать сверхнизкие ставки оплаты труда. Поэтому она такая низкая и не отражает никакой приемлемо средний уровень, который позволил бы людям как-то более-менее комфортно даже не жить, а выживать. Но дело в том, что эта инициатива и текущая инициатива не решают главную проблему: платить людям ниже уровня минимальной ставки оплаты труда продолжают. В регионах масса людей получают меньше. Есть разные трюки. Один из трюков – прямая наглость, когда работодатели просто игнорируют закон, а второй – устройство на полставки, на треть, на четверть, на 0,7, 0,8. Это меньше, чем установленный законом минимум. Эта проблема остается сегодня. Текущее повышение не отменяет кризисной ситуации с этой минимальной ставкой», - сообщил он.
Решить проблему с минимальной ставкой оплаты труда помог бы перевод граждан на часовую оплату, считает экономист. Таким образом, пояснил он, население сможет легче высчитывать свой доход.
«В принципе, ситуацию могло бы улучшить, если бы в России появилась минимальная почасовая ставка оплаты труда, чтобы люди понимали, сколько они в час должны получать и почему их нельзя обманывать со всеми этими фокусами и нельзя платить им ниже этого уровня. Ну, и государственные органы бы работали более жестко в отношении работодателей, которые платят ниже этого уровня. А так, повышение на несколько сотен рублей принципиально ситуацию не меняет, потому что все равно проблема сверхнизкой заработной платы остается. Конечно, оптимальный уровень минимальной ставки оплаты труда должен составлять тысяч 20-25. Но это тот уровень, на который во многих даже бюджетных учреждениях люди выходят через две ставки, когда, например, учитель навалит на себя две ставки так, что уже даже работать некогда, то тогда он вытягивает на очень низкий уровень достатка. Конечно, это все равно очень невысокие доходы и реальный достаток начинается уже хотя бы в регионах тысяч с 40», - объяснил специалист.
Колташов отметил, что стратегия российских властей и экономики в целом направлена просто напросто на эксплуатацию людей. В этом вопросе, по его словам, им на руку оказалась как девальвация рубля, так и пенсионная реформа.
«Стратегия российских властей по большому счету направлена на то, чтобы использовать возможности, которые дала девальвация рубля и низкий уровень оплаты труда, который установился в экономике. Несмотря на это, Росстат, кстати, отчитывается, что достаточно заметно подросли вот эти ставки в самой низкой зоне оплаты труда. То есть это говорит о том, что оживление последних лет все-таки влияет на ситуацию. Некоторое улучшение здесь произошло: улучшение уровня жизни, уровня доходов. Но все равно масса россиян живет крайне бедно и работодатели контролируют рынок. То есть рынок находится в руках работодателя. Более того, повышение пенсионного возраста только укрепило позиции работодателя на рынке, потому что люди предпенсионного возраста оказались в довольно сложной ситуации, когда они должны принимать, в общем-то, любые условия работодателя. А раз они это могут, значит и молодое поколение должно принимать и работать за гроши», - заключил он.
В заключении собеседник НСН добавил, что решить проблему с уровнем доходов россиян и, в частности, с уровнем минимальной оплаты труда без вмешательства государство невозможно.
«Так что, проблема очень серьезная. Эта проблема без серьезных государственных вмешательств, без создания хорошо оплачиваемых или просто нормально оплачиваемых рабочих мест в государственной сфере решиться не может. Государство, кстати, не посылает пока по-честному, по-настоящему сигналов рынку о том, что надо повышать оплату труда и нельзя терпеть больше очень низкую оплату, которая даже ниже установленного законом прожиточного минимума, который, конечно, вовсе никакой не прожиточный минимум. Он не включает ни ипотеку, ни аренду жилья, в то время, как масса россиян должна именно это бремя еще на себе нести», - заверил экономист.
Ранее в эфире НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев назвал показатель заработной платы, обнаруженный Росстатом, миной замедленного действия. По его словам, низкие зарплаты россиян чреваты массовыми протестами.
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