Экономист: Рост МРОТ не избавит Россию от наглых работодателей

В беседе с НСН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заверил, что повышение прожиточного минимума в России не способно решить главную проблему. По его словам, несмотря на инициативу, работодатели продолжать недоплачивать гражданам.

«Минимальная заработная плата, приравненная к прожиточному минимуму в России, была введена для того, чтобы ликвидировать сверхнизкие ставки оплаты труда. Поэтому она такая низкая и не отражает никакой приемлемо средний уровень, который позволил бы людям как-то более-менее комфортно даже не жить, а выживать. Но дело в том, что эта инициатива и текущая инициатива не решают главную проблему: платить людям ниже уровня минимальной ставки оплаты труда продолжают. В регионах масса людей получают меньше. Есть разные трюки. Один из трюков – прямая наглость, когда работодатели просто игнорируют закон, а второй – устройство на полставки, на треть, на четверть, на 0,7, 0,8. Это меньше, чем установленный законом минимум. Эта проблема остается сегодня. Текущее повышение не отменяет кризисной ситуации с этой минимальной ставкой», - сообщил он.

Решить проблему с минимальной ставкой оплаты труда помог бы перевод граждан на часовую оплату, считает экономист. Таким образом, пояснил он, население сможет легче высчитывать свой доход.

«В принципе, ситуацию могло бы улучшить, если бы в России появилась минимальная почасовая ставка оплаты труда, чтобы люди понимали, сколько они в час должны получать и почему их нельзя обманывать со всеми этими фокусами и нельзя платить им ниже этого уровня. Ну, и государственные органы бы работали более жестко в отношении работодателей, которые платят ниже этого уровня. А так, повышение на несколько сотен рублей принципиально ситуацию не меняет, потому что все равно проблема сверхнизкой заработной платы остается. Конечно, оптимальный уровень минимальной ставки оплаты труда должен составлять тысяч 20-25. Но это тот уровень, на который во многих даже бюджетных учреждениях люди выходят через две ставки, когда, например, учитель навалит на себя две ставки так, что уже даже работать некогда, то тогда он вытягивает на очень низкий уровень достатка. Конечно, это все равно очень невысокие доходы и реальный достаток начинается уже хотя бы в регионах тысяч с 40», - объяснил специалист.