Угроза цунами: На Камчатке произошло мощное землетрясение
Угроза цунами объявлена на побережье Авачинского залива после землетрясения на Камчатке, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, в разных частях Петропавловска-Камчатского сила подземных толчков доходила до 8 баллов.
Первые толчки начались в 11:30 по местному времени. По словам местных жителей, в этот момент затряслась мебель, падала бытовая техника, срабатывали сигнализации у автомобилей. В детском саду №15 обрушились стены. О пострадавших не сообщается.
До этого на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru