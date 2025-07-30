Угроза цунами: На Камчатке произошло мощное землетрясение

По предварительной информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, в разных частях Петропавловска-Камчатского сила подземных толчков доходила до 8 баллов.

Первые толчки начались в 11:30 по местному времени. По словам местных жителей, в этот момент затряслась мебель, падала бытовая техника, срабатывали сигнализации у автомобилей. В детском саду №15 обрушились стены. О пострадавших не сообщается.

До этого на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

