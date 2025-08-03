Движение на участке М-4 «Дон» на Кубани полностью восстановлено после схода селя
На Кубани полностью восстановили движение на трассе М-4 «Дон», остановленное ранее сегодня из-за схода селевых потоков на проезжую часть. Об этом сообщает ГАИ Кубани в своем Telegram-канале.
«Движение на 1414 км М-4 «Дон» восстановлено в обе стороны», - говорится в сообщении.
Ранее сегодня в «Автодоре» сообщили о закрытии движения на этом участке в обоих направлениях после схода селя. Позднее было организовано реверсивное движение по полосе в сторону Краснодара.
Также в ГАИ Кубани сообщали, что с 11:00 3 августа 2025 года, в связи с введённым режимом чрезвычайной ситуации в Туапсинском районе, временно было запрещено движение грузового транспорта по автодороге М-4 «Дон» со стороны Новороссийска в направлении Геленджика. В 13:40 Госавтоинспекция региона сообщила о снятии ограничений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru