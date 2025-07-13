Грозы и ветер оставили регионы Центральной России без света и дорог
В Новгородской области из-за грозы более 22 тысяч человек остались без электричества, при этом в Самарском регионе есть погибшие в результате непогоды.
В центральной части России изнуряющая жара резко сменилась сильными ливнями и грозами. Результатом стали затопленные дороги и упавшие деревья. При этом в некоторых регионах люди из-за непогоды даже остались без электричества. Есть и смертельные случаи.
СИТУАЦИЯ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Накануне губернатор Новгородской области Александр Дронов объявил, что в регионе свыше 470 населенных пунктов, в которых проживают более 22 тысяч человек, остались без электричества.
В «Россети Северо-Запад» рассказали, что регион накрыл мощный грозовой фронт с градом, ливнями и шквалистым ветром. В течение суток 13 июля местами по области ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 19-24 м/с. Воздух прогреется до 33 градусов. По словам Дронова, на фоне случившегося все главы муниципалитетов поддерживают с ним связь.
«По состоянию на 23:00 мск без электроснабжения остаются 477 населенных пунктов, в которых проживает более 22 тысяч человек», - написал чиновник в своем Тelegram-канале.
При этом 10 июля в регионе более 14 тысяч граждан остались без света из-за грозы. Тогда в Новгородской области перестали работать более 50 высоковольтных линий электропередачи, а без электроснабжения оказались почти 390 населенных пунктов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В пресс-службе ПАО «Россети Северо-Запад» рассказали, что устранением последствий занимаются более 30 бригад энергетиков. Сами жители говорили, что в центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья, и из-за непогоды в городе отменили запланированные развлекательные мероприятия.
«32 бригады энергетиков ликвидируют последствия второго за три дня сильного шторма в Новгородской области... Бригады работают в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по болотам, через завалы деревьев», - сказано в сообщении.
Отмечается, что Новгородский филиал организации в настоящий момент функционирует в особом режиме. Энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий стихии, добавили в пресс-службе.
СИТУАЦИЯ В МОСКВЕ
12 июля в Москве из-за грозы и сильного ветра было повалено множество деревьев. Портал «Msk1.ru» писал, что одно из них чуть не рухнуло на припаркованный автомобиль во дворе неподалеку от Булгаковского дома.
К тому же после начала ливня в столице затопило часть МКАД. Из-за потопа даже перекрыли участок дороги на 16-м километре трассы вблизи Капотни. Из-за этого водители застряли на МКАД. Им пришлось стоять в пробках и медленно ехать к более сухому месту. Среди пешеходов нашлись и те, кто решил обойти затопленный участок по ограждению между полос.
Издание также писало, что наблюдались перебои в работе электричек. По данным источника, на станции МЦД-4 Площадь трех вокзалов над электричкой оборвался провод. Из-за этого поезда в сторону Железнодорожного не ходили около часа. Пассажиры Горьковского направления тоже жаловались на задержки в расписании. Некоторые электрички опоздали примерно на два часа.
На фоне случившегося на участке от станции Площадь трех вокзалов до Серпа и Молота составы шли по одному пути в реверсивном движении. Некоторым электричкам пришлось сокращать путь, чтобы вернуть движение в нормальный график.
Портал также писал и о перебоях с электричеством в Новой Москве. По словам одной из читательниц, жители СНТ «Урожай» вблизи деревни Девятское остались без света из-за непогоды. Перебои с электричеством также наблюдались в подмосковных Солнечногорске, Клину и Егорьевске.
«В связи с прохождением грозового фронта с градом, ливнем, шквалистым ветром до 17 м/с и вызванными непогодой локальными нарушениями электроснабжения потребителей филиалы "Восточные электрические сети" и "Южные электрические сети" компании "Россети Московский регион" переведены на особый режим работы. По всей компании действует режим повышенной готовности», - сообщили в организации.
До этого «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки циклона над Москвой, который пришел в столичный регион на фоне жары. Их сделали аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М». На изображении видны множественные голубые области и передвижение ветра над столицей.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Москве зафиксировали рекорд температуры 122-летней давности: воздух прогрелся до +34,6 градуса.
В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
Обстановка в других регионах центральной части России не лучше. Например, председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов накануне рассказал, что в Красноглинском районе ураганный ветер повалил дерево, из-за чего оно рухнуло на палатку с отдыхающими. В результате происшествия погибли два человека. К сожалению, это не единственный смертельный случай в регионе.
«На Волге происшествие с плавучим домом, погибла девушка... В Похвистневском районе в реке Большой Кинель утонули двое молодых ребят», – написал Смирнов в своем Telegram-канале.
До этого, вечером 11 июля, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате урагана город Льгов остался без электричества.
«Из-за непогоды без электричества оказались 2 тысячи 157 частных и 26 многоквартирных домов, а также два водозабора. В 20 домах повреждены крыши, также пострадали два производственных здания и два автомобиля, упало 12 деревьев», - написал политик в своем Telegram-канале.
Хинштейн пообещал, что специалисты постараются как можно скорее восстановить электроснабжение и отремонтировать поврежденные крыши.
Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН рассказал, что в выходные в Москве сохранится очень жаркая погода, но с понедельника 14 июля температура начнет падать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грозы и ветер оставили регионы Центральной России без света и дорог
- СМИ: В деле о покушении на Собчак появились несовершеннолетние фигуранты
- Исследование: Россиянки перестали любить айтишников
- Трамп пошутил, что его не предупреждали об опасности президентства
- Мошенники стали вынуждать своих жертв самим звонить аферистам
- СМИ: Трамп изменился после покушения в 2024 году
- Гладков: Из-за атак беспилотников в Белгороде поменяли систему оповещения
- Трамп заявил, что список Эпштейна является творением демократов
- СМИ: Украинцы уезжают из США из-за Трампа
- Стало известно, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ летом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru