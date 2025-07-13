Грозы и ветер оставили регионы Центральной России без света и дорог

СИТУАЦИЯ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Накануне губернатор Новгородской области Александр Дронов объявил, что в регионе свыше 470 населенных пунктов, в которых проживают более 22 тысяч человек, остались без электричества.

В «Россети Северо-Запад» рассказали, что регион накрыл мощный грозовой фронт с градом, ливнями и шквалистым ветром. В течение суток 13 июля местами по области ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 19-24 м/с. Воздух прогреется до 33 градусов. По словам Дронова, на фоне случившегося все главы муниципалитетов поддерживают с ним связь.

«По состоянию на 23:00 мск без электроснабжения остаются 477 населенных пунктов, в которых проживает более 22 тысяч человек», - написал чиновник в своем Тelegram-канале.