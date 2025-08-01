Вильфанд: В выходные в Москву вернутся дожди с ветром и грозой

Средняя зарплата до вычета налога в апреле в России достигла 99 тыс. рублей Пожар произошёл в Академгородке Новосибирска Прибытие более десятка авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается Желающих выехать с курорта «Эльбрус» туристов после схода селя будут вывозить на микроавтобусах Трамп подписал указ о введении торговых пошлин в отношении десятков стран Состояние богатейших бизнесменов России с начала года суммарно увеличилось на $20 млрд