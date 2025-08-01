Вильфанд: В выходные в Москву вернутся дожди с ветром и грозой
В пятницу и субботу в столице ожидаются дожди, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду, затем город снова накроет жара до 29 градусов, заявил НСН Роман Вильфанд.
В Москву в выходные вернутся дожди, но «тропических ливней» не ожидается, заявил НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Последние две недели происходило противостояние двух систем – антициклона и циклона. До четверга победа была за гребнем высокого давления, поэтому было голубое небо, солнце и высокая температура. Сегодня уже другая ситуация. Температура еще высокая – до +28 градусов, но кратковременные дожди и гроза. Таких ливней, которые были десять дней назад, не прогнозируется, но осадки будут. При грозе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду», - рассказал он.
Понижение температуры ожидается в субботу, затем опять жаркая погода до +29 градусов, возвращение дождей прогнозируется к четвергу, добавил Вильфанд.
«В ночь на субботу будет продолжаться кратковременный дождь, даже с ливнем, гроза. Температура уже понизится, ночью будет до +16...+18 градусов, днем +23...+25 градусов. Но это все равно выше нормы на один градус. Это не похолодание, понижение небольшое. В субботу интенсивность дождя уменьшится во второй половине дня. В воскресенье и понедельник снова повышение температуры – в диапазон от +26 до +28 градусов, в понедельник – до +29. Существенных осадков не прогнозируется. Во вторник уже начинаются изменения, к четвергу температура упадет до +21...+24 градусов, плюс временные осадки», - добавил собеседник НСН.
Уже грядущей осенью практически все регионы России могут столкнуться с ростом экстремальных погодных событий, связанных с сильными ветрами и ураганами, сказал в эфире НСН исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.
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