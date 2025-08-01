В Псковской области более 12 тысяч человек остались без света

Ряд населенных пунктов Псковской области остались без электроснабжения из-за непогоды, электричество отключено у более чем 12 тысяч жителей региона. Об этом сообщил глава области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, в области прошли сильные ливни, грозы с градом и шквалистым ветром.

«Без света остаются более 12 тысяч человек. Псковский филиал "Россети Северо-Запад" переведен на особый режим работы», - написал Ведерников.

Губернатор предупредил, что в Псковской области вновь прогнозируют грозы, ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. Все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности.

Ранее во Владивостоке массовое отключение электроэнергии оставило без света более 30 тысяч человек, напоминает RT.

