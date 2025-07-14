Три человека погибли от удара молнии на пляже в Тульской области
Удар молнии убил трёх отдыхающих на пляже одного из водоёмов в Алексинском районе Тульской области. Об этом РИА Новости заявил глава местной администрации Павел Фёдоров.
По его словам, ещё четыре человека пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.
Как пишет «Тула онлайн», погибли 55-летний мужчина, 50-летняя женщина и 13-летний мальчик.
В пресс-службе Следственного отдела СУ СК России по Тульской области указали, что по данному факту была организована процессуальная проверка.
Ранее в Румынии 18-летний музыкант умер от удара молнии во время игры на электроскрипке, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru