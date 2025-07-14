Три человека погибли от удара молнии на пляже в Тульской области

Удар молнии убил трёх отдыхающих на пляже одного из водоёмов в Алексинском районе Тульской области. Об этом РИА Новости заявил глава местной администрации Павел Фёдоров.

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По его словам, ещё четыре человека пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

Как пишет «Тула онлайн», погибли 55-летний мужчина, 50-летняя женщина и 13-летний мальчик.

В пресс-службе Следственного отдела СУ СК России по Тульской области указали, что по данному факту была организована процессуальная проверка.

Ранее в Румынии 18-летний музыкант умер от удара молнии во время игры на электроскрипке, пишут «Известия».

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Фото: arh.sledcom.ru
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