Три человека погибли от удара молнии на пляже в Тульской области

По его словам, ещё четыре человека пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

Как пишет «Тула онлайн», погибли 55-летний мужчина, 50-летняя женщина и 13-летний мальчик.

В пресс-службе Следственного отдела СУ СК России по Тульской области указали, что по данному факту была организована процессуальная проверка.

Ранее в Румынии 18-летний музыкант умер от удара молнии во время игры на электроскрипке, пишут «Известия».