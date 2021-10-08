«Шестилетний рекорд». Россиянам рассказали о росте цен под Новый год
Стройматериалы подорожали за год почти на 25%, в топе антирекордов также табак, автомобили и бензин, еще одним «подарком» россиянам стало подорожание ЖКХ.
Россиян предупредили о подорожании до конца года непродовольственных товаров, в числе которых, в частности, бензин и стройматериалы.
Газета «Известия» изучила прогноз по инфляции Минэкономразвития и объявила, что в непродовольственном секторе она станет рекордной с 2015 года и составит 7,2%. Правда, речь идет не о сиюминутном росте цен, а об их сравнении с ситуацией в декабре 2020 года.
По данным экспертов, опрошенных изданием, в категории непродовольственных товаров инфляция сильнее всего ударит по стройматериалам, табачным изделиям и автомобилям. Цены на продовольствие увеличатся на 5,3%, также ожидается рост тарифов ЖКХ на 3,8%.
В соотношении «год к году» строительные материалы подорожают к концу 2021-го на 25%, табачные изделия – на 19%, мебель и автомобили – на 11%, подсчитал старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко говорила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что из-за подорожания стройматериалов и просадки рубля произошел «необратимый» рост цен на квартиры.
«Застройщикам сейчас цены снижать некуда, они не могут работать себе в убыток. Будут или не будут покупать квартиры – другой вопрос, но застройщики будут держать цены до последнего. Так что цены на квартиры не станут сильно дешевле. Они вряд ли будут дешеветь, но и вряд ли будут дорожать. Потому что причин объективных нет – зарплаты не растут и доходы граждан падают», - объяснила Радченко.
Со своей стороны, вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев сообщил в пресс-центре НСН, что сейчас цены на жилье прибавляют в месяц по 0,5% в рублевых сделках. В целом за год цены на жилье на первичном рынке поднялись на 35%, на вторичном – на 25%. Правда, речь идет о Москве, а в других регионах эти показатели ниже.
В конце сентября в НСН прошла пресс-конференция, посвященная кризису авторынка. В ходе нее автоэксперт и ведущий «Нашего Радио» Андрей Ломанов предупредил, что сейчас лучше воздержаться от покупки автомобиля.
«Никакого смысла переплачивать за машину сегодня нет. Деньги эти получает дилер и чувствует себя прекрасно. Вы же покупаете машину втридорога. А потом вы продадите её по крайне невыгодной для вас цене. У вас будет очень большая потеря денег при дальнейшей перепродаже. Есть смысл подождать год-полтора, если, конечно, у вас не патовая ситуация», - посоветовал Ломанов.
Со своей стороны, основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев не согласился с Ломановым, высказав мнение, что через несколько лет цены на автомобили могут вырасти еще больше.
Что касается продуктов, еще в сентябре доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова прогнозировала, что к концу 2021 года вырастут цены на овощи и фрукты.
Экономист Дмитрий Потапенко говорил НСН, что в России неизбежно будет дорожать гречка.
«Да, конечно, гречка будет дорожать. Это связано в первую очередь с тем, что на сегодняшний день сеять и работать с этой культурой по большому счету бессмысленно», - пояснил Потапенко.
Заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Николай Фрумкин в беседе «Радиоточкой НСН» предупреждал о росте цен на картошку.
«Скачкообразного роста быть не должно, но картофель, безусловно, подорожает. Скажется и нормальное сезонное подорожание. Подорожание будет ощутимым, но не радикальным. В прошлом году тоже был урожай неважный, но скачков не было», - отметил Фрумкин.
Ранее компания PepsiCo, владеющая брендом Lay’s, предупредила контрагентов о том, что проблемы со сбором картофеля в этом сезоне могут привести к перебоям с поставками чипсов. Тем временем в соцсетях появились сообщения о дефиците и баснословных ценах на не менее важные для россиян продукты – лапшу «Доширак» и шоколадные батончики «Баунти».
В октябре в Европе существенно подорожал газ, которым богата Россия. Кроме того, 7 октября курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля прошлого года, а доллар упал ниже 72 рублей. Однако, судя по всему, цены в России от этого меньше не станут.
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