«Шестилетний рекорд». Россиянам рассказали о росте цен под Новый год

По данным экспертов, опрошенных изданием, в категории непродовольственных товаров инфляция сильнее всего ударит по стройматериалам, табачным изделиям и автомобилям. Цены на продовольствие увеличатся на 5,3%, также ожидается рост тарифов ЖКХ на 3,8%.

В соотношении «год к году» строительные материалы подорожают к концу 2021-го на 25%, табачные изделия – на 19%, мебель и автомобили – на 11%, подсчитал старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко говорила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что из-за подорожания стройматериалов и просадки рубля произошел «необратимый» рост цен на квартиры.

«Застройщикам сейчас цены снижать некуда, они не могут работать себе в убыток. Будут или не будут покупать квартиры – другой вопрос, но застройщики будут держать цены до последнего. Так что цены на квартиры не станут сильно дешевле. Они вряд ли будут дешеветь, но и вряд ли будут дорожать. Потому что причин объективных нет – зарплаты не растут и доходы граждан падают», - объяснила Радченко.

Со своей стороны, вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев сообщил в пресс-центре НСН, что сейчас цены на жилье прибавляют в месяц по 0,5% в рублевых сделках. В целом за год цены на жилье на первичном рынке поднялись на 35%, на вторичном – на 25%. Правда, речь идет о Москве, а в других регионах эти показатели ниже.

В конце сентября в НСН прошла пресс-конференция, посвященная кризису авторынка. В ходе нее автоэксперт и ведущий «Нашего Радио» Андрей Ломанов предупредил, что сейчас лучше воздержаться от покупки автомобиля.

«Никакого смысла переплачивать за машину сегодня нет. Деньги эти получает дилер и чувствует себя прекрасно. Вы же покупаете машину втридорога. А потом вы продадите её по крайне невыгодной для вас цене. У вас будет очень большая потеря денег при дальнейшей перепродаже. Есть смысл подождать год-полтора, если, конечно, у вас не патовая ситуация», - посоветовал Ломанов.

Со своей стороны, основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев не согласился с Ломановым, высказав мнение, что через несколько лет цены на автомобили могут вырасти еще больше.

Что касается продуктов, еще в сентябре доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова прогнозировала, что к концу 2021 года вырастут цены на овощи и фрукты.