«Цены растут». В Гильдии риелторов назвали реальные риски ипотеки
Проблемой для российского населения может стать не ипотечный пузырь, а рост цен на жилье, считает Константин Апрелев.
Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН заявил, что в России дефицит жилья, поэтому рисков возникновения ипотечного «пузыря» мало.
«До 85% сделок на рынке – это ипотечные кредиты, то есть у нас еще есть 15% в запасе. Если говорить об ожиданиях того, что возникнет кризис, надо понимать, что причинами кризиса могут стать разные причины. В США были проблемы перепотребления. А в России до 40% российского населения – это две семьи, живущие в одной квартире. Ипотека решает социальные проблемы граждан», - напомнил президент Гильдии риелторов.
По словам Апрелева, ипотечные сделки всё ещё растут в цене, хотя и не такими быстрыми темпами.
«К рискам, которые возникли, можно отнести следующее. На фоне снижения доходов населения на первичном рынке цены поднялись на 35%, на вторичном – на 25% за год. Это в Москве, в регионах эти показатели несколько ниже. Это связано с обесцениванием национальной валюты. Люди просто начали спасать свои деньги от инфляции, в том числе потому, что они до этого откладывали свой спрос. Ипотека – это тот инструмент, который расширяет платежеспособный спрос. Если ничего не произойдет с ценами на энергоносители, то в лучшем случае этой осенью можно ожидать стабилизации роста цен. Пока в месяц цены прибавляют по 0,5% в рублевых сделках. В прошлом году темпы роста были в два раза выше. Сейчас уже нет ужасной динамики, которая бы реально пугала», - заключил Апрелев.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян опроверг в пресс-центре НСН данные о росте просрочек по ипотечным кредитам.
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