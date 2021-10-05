«Цены растут». В Гильдии риелторов назвали реальные риски ипотеки

По словам Апрелева, ипотечные сделки всё ещё растут в цене, хотя и не такими быстрыми темпами.

«К рискам, которые возникли, можно отнести следующее. На фоне снижения доходов населения на первичном рынке цены поднялись на 35%, на вторичном – на 25% за год. Это в Москве, в регионах эти показатели несколько ниже. Это связано с обесцениванием национальной валюты. Люди просто начали спасать свои деньги от инфляции, в том числе потому, что они до этого откладывали свой спрос. Ипотека – это тот инструмент, который расширяет платежеспособный спрос. Если ничего не произойдет с ценами на энергоносители, то в лучшем случае этой осенью можно ожидать стабилизации роста цен. Пока в месяц цены прибавляют по 0,5% в рублевых сделках. В прошлом году темпы роста были в два раза выше. Сейчас уже нет ужасной динамики, которая бы реально пугала», - заключил Апрелев.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян опроверг в пресс-центре НСН данные о росте просрочек по ипотечным кредитам.

