Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля прошлого года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился на 0,78% и торговался на уровне 82,995 рубля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные площадки на 17:19 по московскому времени.

Уже к 17:23 курс евро ускорил падение и находился на уровне 82,9575 рубля (-0,83%).

В последний раз курс евро находился на отметке ниже 83 рублей в июле 2020 года, отмечает Ura.ru.