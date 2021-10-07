Курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с июля прошлого года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился на 0,78% и торговался на уровне 82,995 рубля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные площадки на 17:19 по московскому времени.
Уже к 17:23 курс евро ускорил падение и находился на уровне 82,9575 рубля (-0,83%).
В последний раз курс евро находился на отметке ниже 83 рублей в июле 2020 года, отмечает Ura.ru.
К слову, курс американской валюты на торгах Московской биржи 7 октября опустился ниже 72 рублей. Относительно закрытия предыдущего дня доллар в моменте проседал на 49 копеек. В последний раз он стоил меньше 72 рублей 16 июня текущего года. В момент написания заметки за доллар на торгах дают 72 рубля, 2 копейки.
По оценке аналитиков, рубль растёт, потому что в его котировки трейдеры начали закладывать ожидания повышения ключевой ставки Центробанком на 0,5 процентных пункта на ближайшем заседании. Оно намечено на 22 октября.
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