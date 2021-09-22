Мелкий и дорогой. Россиян предупредили о подорожании картофеля
Завсектором исследований АПК Института экономики РАН рассказал НСН, что неблагоприятные погодные условия приведут к ощутимому росту цен на картофель.
Россиянам посоветовали не ждать, что картофель подешевеет. Из-за снижения урожайности цены на этот овощ будут только расти, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Николай Фрумкин.
«В этом году из-за того, что сначала были заморозки, затем жаркое лето без осадков, а потом начались дожди, будет очень много мелкого картофеля. Условия были неблагоприятные, и картофель не успел дойти до кондиции. Производители картофеля предупреждали об этом еще в средине сезона. Они просили, чтобы в торговлю допустили нестандартный с точки зрения размера картофель. Сейчас дожди закончатся на основных картофелесборочных территориях. Урожай будет не очень хороший, но до зимы, думаю, хватит. Хотя учитывая, что, с одной стороны, картофель мельче, с другой стороны, сборы не очень высокие, - цены еще поднимутся», - сказал он.
Цены можно будет прогнозировать только в начале октября, когда урожай будет полностью собран. Но уже сейчас ясно, что повышение стоимости будет ощутимым, но не радикальным.
«Скачкообразного роста быть не должно, но картофель, безусловно, подорожает. Скажется и нормальное сезонное подорожание. Подорожание будет ощутимым, но не радикальным. В прошлом году тоже был урожай неважный, но скачков не было», - отметил Фрумкин.
Еще дороже овощ станет к весне, когда собственные запасы будут съедены и в Россию его начнут ввозить.
«В дефицитный период мы всегда завозим молодой картофель из других стран: Турции, Израиля, Азербайджана. А он, естественно, намного дороже, потому что его и в этих странах немного и продается он по высоким ценам», - констатировал эксперт.
Ранее компания PepsiCo, владеющая брендом Lay’s, предупредила контрагентов о том, что проблемы со сбором картофеля в этом сезоне могут привести к перебоям с поставками чипсов.
Фрумкин уточнил, что производители чипсов используют другие сорта картофеля, и они могут подорожать еще больше.
«Для чипсов идут специальные сорта – более крупные и плотные, они не подходят для варки и жарки. Такой картофель может еще сильней подорожать. Но у производителей чипсов есть свои запасы, полуфабрикаты. Ну и чипсы – не самый главный продукт питания», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский связал подорожание хлеба с ростом цен на топливо.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 706 / сут.
Умерли
201 тыс.+817 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 102 / сут.
- Бастрыкин наградил полицейского, обезвредившего пермского стрелка
- Пермскому стрелку проведут психиатрическую экспертизу
- Ребёнок умер в школьном автобусе в Саратовской област
- В Санкт-Петербурге отменили итоги голосования на семи участках
- Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы
- СМИ: власти Москвы не исключили возврат системы QR-кодов
- «Убить». В МВД Украины назвали цель покушения на помощника Зеленского
- «Успех». Прилепин оценил результат «Справедливой России» на выборах
- Экс-футболист сборной России Хохлов решил судиться с Facebook из-за фамилии
- Матвиенко заявила, что локдаун в России вводить не планируется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru