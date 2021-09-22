Мелкий и дорогой. Россиян предупредили о подорожании картофеля

Россиянам посоветовали не ждать, что картофель подешевеет. Из-за снижения урожайности цены на этот овощ будут только расти, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Николай Фрумкин.

«В этом году из-за того, что сначала были заморозки, затем жаркое лето без осадков, а потом начались дожди, будет очень много мелкого картофеля. Условия были неблагоприятные, и картофель не успел дойти до кондиции. Производители картофеля предупреждали об этом еще в средине сезона. Они просили, чтобы в торговлю допустили нестандартный с точки зрения размера картофель. Сейчас дожди закончатся на основных картофелесборочных территориях. Урожай будет не очень хороший, но до зимы, думаю, хватит. Хотя учитывая, что, с одной стороны, картофель мельче, с другой стороны, сборы не очень высокие, - цены еще поднимутся», - сказал он.

Цены можно будет прогнозировать только в начале октября, когда урожай будет полностью собран. Но уже сейчас ясно, что повышение стоимости будет ощутимым, но не радикальным.