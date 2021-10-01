«Доширак» перепродают в интернете за пять тысяч на фоне дефицита

Это случилось на фоне сообщений о том, что продукт исчез из продажи в нескольких городах России. Один из пользователей «ВКонтакте» из Магадана предлагает купить упаковку лапши за 50 тысяч рублей, тогда как стандартная стоимость «Доширака» составляет 50 рублей.

«В связи со сложившейся ситуацией продам так всеми любимый обед с остринкой в единственном экземпляре», – следует из объявления. Ранее жители нескольких городов пожаловались, что с прилавков магазинов пропал «Доширак». Речь идет о Красноярске, Магадане, Волгограде.

Ранее сообщалось, производители лапши «Доширак» предупредили крупные торговые сети Красноярска, что не исключают уменьшения объёмов поставок, сообщает РИА Новости.

Причиной задержек стала остановка производства по техническим причинам, возобновить полноценную отгрузку планируется к концу года.

