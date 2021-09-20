«Сеять бессмысленно». Потапенко назвал неизбежным подорожание гречки
Сто рублей за килограмм – не предел, уверен экономист.
Цены на гречку в России достигли рекорда за последние десять лет: по данным Росстата, в августе средняя стоимость килограмма крупы составила 102,5 рубля.
Экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН объяснил, чем вызвано такое подорожание.
«Рост цен в данном случае обусловлен несколькими факторами. В первую очередь - не столь высоким урожаем, как бы этого хотелось, и соответственно поступлением его в розницу. И очень плохими инвестиционными показателями для тех, кто выращивает гречу. Потому что на сегодняшний день смысла в этом особенно никто не видит, и я не исключаю, что посевы гречки будут сокращаться», - заявил экономист.
При этом он отверг версию, по которой подорожание могло быть вызвано увеличением спроса.
«Это очень, очень дешевый продукт. Это все равно, что говорить, что цены на спички обусловлены повышенным спросом. Если есть когорта людей, которые гречку употребляют, то их очень и очень немного. Напомню, гречку потребляют только в России. Первая страна по производству гречки – это Китай, где она используется исключительно как кормовая культура для кур. Если говорить о ее потреблении в ассортиментном перечне, то это небольшой процент. Не больше 2-2,5% от общего товарооборота розничной сети», - пояснил эксперт.
Потапенко считает, что гречка в стране неизбежно будет дорожать.
«Да, конечно, гречка будет дорожать. Это связано в первую очередь с тем, что на сегодняшний день сеять и работать с этой культурой по большому счету бессмысленно», - заключил специалист.
Ранее цены на гречку достигали отметку в 100 рублей за килограмм в мае 2011 года. Тогда крупа дорожала до 112 рублей.
По данным Росстата, еще в июле 2020 года килограмм гречки стоил 48 рублей за килограмм, соответственно более чем за год ее стоимость выросла в 2,3 раза.
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