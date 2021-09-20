«Сеять бессмысленно». Потапенко назвал неизбежным подорожание гречки

При этом он отверг версию, по которой подорожание могло быть вызвано увеличением спроса.

«Это очень, очень дешевый продукт. Это все равно, что говорить, что цены на спички обусловлены повышенным спросом. Если есть когорта людей, которые гречку употребляют, то их очень и очень немного. Напомню, гречку потребляют только в России. Первая страна по производству гречки – это Китай, где она используется исключительно как кормовая культура для кур. Если говорить о ее потреблении в ассортиментном перечне, то это небольшой процент. Не больше 2-2,5% от общего товарооборота розничной сети», - пояснил эксперт.

Потапенко считает, что гречка в стране неизбежно будет дорожать.

«Да, конечно, гречка будет дорожать. Это связано в первую очередь с тем, что на сегодняшний день сеять и работать с этой культурой по большому счету бессмысленно», - заключил специалист.

Ранее цены на гречку достигали отметку в 100 рублей за килограмм в мае 2011 года. Тогда крупа дорожала до 112 рублей.

По данным Росстата, еще в июле 2020 года килограмм гречки стоил 48 рублей за килограмм, соответственно более чем за год ее стоимость выросла в 2,3 раза.

