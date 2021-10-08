Минэкономразвития предупредило о резком росте цен на табачные изделия и бензин
К концу текущего года самый существенный рост цен в России произойдет в категории непродовольственных товаров, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.
Наибольшее подорожание в ближайшие месяцы произойдет в категории «непродовольственные товары» — на 7,2 процента к декабрю прошлого года. Речь идет о бензине, стройматериалах, табачных изделиях и тканях.
На втором месте по росту цен идут продовольственные товары без учета овощей и фруктов. К декабрю они подорожают на 6,6 процента. На 5,3 процента произойдет рост цен на продовольствие в целом. Наименьший рост будет у тарифов на жилищно-коммунальные услуги — 3,8 процента.
Как сообщалось ранее, холодная погода в сентябре повлияла на рост цен на помидоры и огурцы в России. Так как нынешний сентябрь оказался достаточно холодным, отопление в парниках пришлось включить рано, а продукция стала дорожать более быстрыми темпами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru