Или нет, или втридорога. Почему покупка машины стала проблемой?

Российский авторынок переживает не самые простые времена. Во уже два месяца продажи новых машин в стране рухнули практически по всем брендам. И дело не в том, что снизился спроса, а в том, что у дилеров нет товарных моделей у дилеров.

Управляющий директор бренда BMW ГК АВТОDOM Сергей Плетнев в пресс-центре НСН заявил, что основная волна повышения цен на автомобили прошла во второй половине 2020 года.

«С ценами, как и везде, они несколько растут, их диктует рынок. Но основная волна повышения цен прошла во второй половине 2020 года и в первой половине 2021-го. Сейчас динамика немножко замедлилась. Цены корректируются, но это буквально 1-2%. Каких-то больших подорожаний нет и мы их не ожидаем. Если говорить про бренды, которые представляет концерн BMW, то по сравнению с прошлым годом это повышение составило 10-15% в зависимости от моделей», - заявил Плетнев.

Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, в свою очередь, заявил, что в России покупку нового автомобиля могут позволить себе процентов 20 населения. А вот все остальные, 80%, они просто не выходят на рынок новых автомобилей никогда.

«И когда говорят, что доходы снизились, нужно изучать доходы именно этой верхней прослойки населения в 20% - как и них с доходами, расходами и так далее. А всё остальное – это вторичный рынок, либо вообще общественный транспорт. Люди и раньше не могли себе позволить новый автомобиль, и сейчас не смогут», - заявил эксперт в рамках пресс-конференции НСН.

Но говорить о том, что такая низкая покупательная способность характерна только для России в корне неверно. В этом уверил экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев. По его данным в США сверхнаценка на автомобили в условия дефицита машин на рынке составляет примерно 2,8 тыс. долларов.

«Доходность на финпродуктах, которые есть в США, а именно продленная гарантия, которая очень активно продается, существенно выше, чем на допоборудовании. Американский дилер цинично смотрит на покупателя так: «у него есть определенное количество денег, которые он готов потратить здесь и сейчас, в том числе вложив это в кредит». Поэтому дилеру выгоднее допродать страховок, стекол, колес, антиклещ, чем комплект зимней резины, за которой клиент потом и так придет», - сказал он.

Есть и другая проблема. Как в советские времени, чтобы купить авто, нужно вставать в очередь. Другая острая проблема: автодилеры вынуждают покупателя брать автокредиты, поэтому в 2021 году рынок автокредитов в России бьет все рекорды.

От покупки автомобиля сейчас лучше воздержаться, считает автоэксперт, ведущий «Нашего Радио» Андрей Ломанов.

«Никакого смысла переплачивать за машину сегодня нет. Деньги эти получает дилер и чувствует себя прекрасно. Вы же покупаете машину втридорога. А потом вы продадите её по крайне невыгодной для вас цене. У вас будет очень большая потеря денег при дальнейшей перепродаже. Есть смысл подождать год-полтора, если, конечно, у вас не патовая ситуация. Если машина нужна вам прямо сейчас, то это, конечно, совсем другая история», - заявил Андрей Ломанов на пресс-конференции НСН.

С ним не согласился основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев, заявив, что через несколько лет цены могут вырасти еще больше.