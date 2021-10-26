Зато безопасно: Эксперт оценил «суперприложение» для госслужащих за полмиллиарда

Россия готова к переходу на отечественное программное обеспечение, которое с легкостью заменит все привычные аналоги по функционалу, рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Накануне Минцифры объявило тендер на создание «суперприложения» для госслужащих, включающего мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты. Работа оценивается в 487,7 миллиона рублей, сообщил «Коммерсантъ».

«Это все-таки не создание с нуля, это создание комплекта, то есть на сто тысяч автоматизированных рабочих мест. Планируется оборудовать не только коммуникационные системы, но и операционную систему, офисное программное обеспечение, документооборот, антивирус и так далее – весь комплект. Я думаю, что эта сумма оптимальна», - отметил Щельцин.

Все программные обеспечения, используемые в органах власти, проходят проверки по безопасности и специальные тестирования, но российское ПО более безопасное и «предсказуемое», подчеркнул эксперт.