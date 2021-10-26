Зато безопасно: Эксперт оценил «суперприложение» для госслужащих за полмиллиарда
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отметил, что российское программное обеспечение безопаснее международных аналогов.
Россия готова к переходу на отечественное программное обеспечение, которое с легкостью заменит все привычные аналоги по функционалу, рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Накануне Минцифры объявило тендер на создание «суперприложения» для госслужащих, включающего мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты. Работа оценивается в 487,7 миллиона рублей, сообщил «Коммерсантъ».
«Это все-таки не создание с нуля, это создание комплекта, то есть на сто тысяч автоматизированных рабочих мест. Планируется оборудовать не только коммуникационные системы, но и операционную систему, офисное программное обеспечение, документооборот, антивирус и так далее – весь комплект. Я думаю, что эта сумма оптимальна», - отметил Щельцин.
Все программные обеспечения, используемые в органах власти, проходят проверки по безопасности и специальные тестирования, но российское ПО более безопасное и «предсказуемое», подчеркнул эксперт.
«Пришло время, когда ключевой орган власти в сфере цифровизации готов сказать, что да, существует комплект российского программного обеспечения, на который можно перейти в формате «раз и навсегда». Российское ПО более безопасное, чем иностранное, потому что оно проходит больше проверок по безопасности, плюс там меньшее количество функций, соответственно, меньшее количество, я бы даже сказал – отсутствуют недекларируемые функции. У иностранного программного обеспечения постоянно в обновлениях появляются какие-то дополнительные приложения, сервисы, которые не были изначально сертифицированы. Это касается безопасности. Но все равно большая часть утечек, связанная с органами власти, происходит не из-за проблем программного обеспечения, а из-за проблем халатности людей на местах, какой-то социальной инженерии», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
По словам Щельцина, на сегодняшний день российские системы даже превосходят Microsoft в сфере офисного ПО.
«У нас есть позитивные кейсы, у нас есть аналоги по всем фронтам: операционные системы – это такие Linux-подобные системы, а что касается офисного программного обеспечения – замена систем документов, презентаций и так далее – у нас есть абсолютно шикарные системы российские, которые требуют, конечно, времени к визуальной адаптации, но по функционалу абсолютно подходят. Самая интересная, на мой взгляд, Р7-Офис, которая имеет богатую историю и отличный функционал, который на 150% готов заменить Microsoft. Сейчас, если не ошибаюсь, какие-то учреждения могут получить этот продукт даже бесплатно», - рассказал он.
Ранее стало известно, что в России могут появиться кибердознаватели, -следователи, -судьи, а также кибердружинники. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его мнению, подразделения следует учредить в МВД России, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры. Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился, что интернету с его «прибабахами» необходим специализированный суд.
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