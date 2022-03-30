Придется попотеть: Успеет ли Россия за три года перейти на российское ПО

России хватит трех лет для перевода критической инфраструктуры на отечественное ПО, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее в среду президент РФ подписал указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. С 1 января 2025 года будет полностью запрещено использование иностранного ПО на объектах критической инфраструктуры.