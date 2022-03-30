Придется попотеть: Успеет ли Россия за три года перейти на российское ПО

Времени для отказа критической инфраструктуры от иностранного софта достаточно, но попыток взлома меньше не станет, объяснил в эфире НСН Эльдар Муртазин.

России хватит трех лет для перевода критической инфраструктуры на отечественное ПО, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее в среду президент РФ подписал указ, запрещающий госзаказчикам закупать иностранное программное обеспечение для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. С 1 января 2025 года будет полностью запрещено использование иностранного ПО на объектах критической инфраструктуры.

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«Мы можем это сделать, российские аналоги существуют. Время комфортное, придется хорошо поработать программистам и разработчикам, но время есть. Попыток взлома меньше не будет, но вероятность взломать будет значительно меньше», - сказал Муртазин.

Он объяснил, что считается критической инфраструктурой.

«Критическая инфраструктура – это та, от которой зависит деятельность государства, органов власти и нас с вами, например, Госуслуги, работа различных ведомств, энергетика и так далее. Поэтому на всей критической инфраструктуре не должно быть иностранного программного обеспечения, оно на всех этапах должно быть российским. Самая большая проблема, - это элементы этой инфраструктуры, например, в энергетике, какой софт управляет электростанцией», - отметил эксперт.
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При этом Муртазин подчеркнул, что уже месяц российские информационные системы пытаются сломать всеми возможными способами.

«Использование иностранных программных продуктов повышает вероятность взлома, устойчивости к внешним атакам и тому подобных вещей. На сегодняшний день мы должны от этого защититься, потому что уже в течение месяца российские информационные системы пытаются сломать всеми возможными способами», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко говорил НСН, что Россию покинули около 20 тысяч интернет-специалистов и айтишников, восполнить дефицит которых можно за полтора-два года.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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