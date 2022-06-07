Компания IBM объявила о прекращении работы в России
Американский производитель аппаратного и программного обеспечения IBM заявил, что прекращает работу в России, сообщает пресс-служба компании.
Гендиректор IBM Арвинд Кришна заявил, что решение из-за ситуации на Украине компания приостановила все операции в РФ,
По его словам, компания постоянно поддерживает связь с местными командами в регионе и продолжает оказывать помощь, в том числе в вопросах переезда и финансовой поддержки.
«Безопасность и защита сотрудников IBM и их семей во всех областях, затронутых этим кризисом, остается нашим главным приоритетом», - добавил Кришна.
Ранее американская компания Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- МВД объявило в розыск Дмитрия Глуховского и Владимира Милова*
- Митрополит Иларион стал управляющим Будапештско-Венгерской епархией
- Крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу
- Компания IBM объявила о прекращении работы в России
- Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
- «Рост цен остановился». Путин оценил ситуацию с инфляцией в России
- Шойгу назвал число пленённых украинских военнослужащих
- Военный прокурор заявил, что к СВО на Украине привлекли около 600 срочников
- Барабанщик и гитарист Queen выпустят неизданную песню Меркьюри
- СМИ: представитель «Талибана»* примет участие в ПМЭФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru