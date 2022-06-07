Компания IBM объявила о прекращении работы в России

Гендиректор IBM Арвинд Кришна заявил, что решение из-за ситуации на Украине компания приостановила все операции в РФ,

По его словам, компания постоянно поддерживает связь с местными командами в регионе и продолжает оказывать помощь, в том числе в вопросах переезда и финансовой поддержки.

«Безопасность и защита сотрудников IBM и их семей во всех областях, затронутых этим кризисом, остается нашим главным приоритетом», - добавил Кришна.

Ранее американская компания Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России, сообщает RT.