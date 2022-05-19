«Убогая визуализация»: Санкции оставили дизайнеров без фотошопа и фотобанков

Российские дизайнеры и иллюстраторы из-за действия антироссийских санкций столкнулись с невозможностью оплатить профессиональную версию программы для редактирования и создания графики Adobe Photoshop. При этом в Минцифры рекомендуют найти ей замену в российском реестре программного обеспечения: в апреле был представлен список отечественных соцсетей, мессенджеров, офисных пакетов, антивирусов и других программных решений на замену иностранным.

Однако руководитель интернет-канала «Концепт» Союза дизайнеров Алексей Ларин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России до сих пор нет готовых решений, которые могли бы закрыть все потребности графических дизайнеров.