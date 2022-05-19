«Убогая визуализация»: Санкции оставили дизайнеров без фотошопа и фотобанков
Российское программное обеспечение не может покрыть все потребности профессионалов, заявил в эфире НСН эксперт Союза дизайнеров Алексей Ларин.
Российские дизайнеры и иллюстраторы из-за действия антироссийских санкций столкнулись с невозможностью оплатить профессиональную версию программы для редактирования и создания графики Adobe Photoshop. При этом в Минцифры рекомендуют найти ей замену в российском реестре программного обеспечения: в апреле был представлен список отечественных соцсетей, мессенджеров, офисных пакетов, антивирусов и других программных решений на замену иностранным.
Однако руководитель интернет-канала «Концепт» Союза дизайнеров Алексей Ларин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России до сих пор нет готовых решений, которые могли бы закрыть все потребности графических дизайнеров.
«Эта проблема касается и типографий, которые должны это все напечатать. То есть существует целая цепочка, которая пользуется одним программным обеспечением. На текущий момент в России нет программного обеспечения, которое бы эту проблему закрывало. Есть другие альтернативы, тоже международные, но то, что предлагает Adobe – это самые современные решения. Они должны быть системными. Достаточно сильное профессиональное программное обеспечение есть у Apple. Но с точки зрения импортозамещения – в России аналогов нет», - рассказал он.
Представитель Союза дизайнеров также добавил, что сейчас в России возникли проблемы с базами для фотографий и шрифтами.
«Есть еще большие проблемы с доступами к фотобанкам. Такие, как, например, американская компания Shutterstock, которая предлагает не только большое количество фотографий, но профессиональные решения. Сейчас в России, конечно, существуют фотобанки, но они не закрывают все профессиональные потребности. Я надеюсь, что со временем, и сейчас все идет в эту сторону, они начнут формироваться, но на это потребуется достаточно большое время. Вопрос в том числе со шрифтами, но у нас есть российская программа Рaratype, которая закрывает потребности. То есть такой проблемы, как с изображениями – нет. Да, мы лишаемся большого количества иностранных шрифтов, но это не так критично - по крайней мере по кириллице мы закрываем все за счет Рaratype», - рассказал Ларин.
Он считает, что в сложившейся ситуации дизайнеры начнут пользоваться старым оборудованием или обходить требования.
«Грубо говоря, визуализация рекламы станет убогой. Но я думаю, что сейчас большое количество графических дизайнеров перейдет на нелегальный soft, и каждый будет находить способ обойти существующие требования. Будут возвращаться на какие-то старые коробочные решения, которые были раньше приобретены. Сейчас все из пыльных ящиков достают CD-диски. Конечно, это устаревшие версии, но они позволяют работать», - заключил Ларин.
Ранее интернет-обозреватель и эксперт по гаджетам Валентин Петухов (Wylsacom) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, скорее всего, продавать технику с помощью параллельного импорта будет только серый рынок, а официальные ретейлеры не захотят разрывать отношения с иностранными компаниями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- МИД РФ назвал условие для открытия доступа к морским портам Украины
- Мишустин: Единый фонд пенсионного и соцстрахования заработает с начала 2023 года
- Российского диспетчера заочно арестовали по делу о крушении самолёта президента Польши
- В Ростове арестовали замкомандира подразделения нацбатальона «Айдар»
- Европарламент проголосовал за санкции против экс-канцлера Германии Шрёдера
- Глава «Новатэк»: Альтернативы российскому газу в Европе нет
- Путин в пятницу проведет заседание Совбеза страны по информационной безопасности
- Алишер Усманов и Ирина Винер решили развестись
- Лукашенко пообещал создать белорусский «Искандер»
- Потанин заявил, что купил долю в «Тинькофф банке» за «сотни миллионов долларов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru