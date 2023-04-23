Самокат в теории. Российским водителям придется изучать правила вождения электросамокатов

Доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал число погибших при столкновениях с самокатчиками, а также привел статистику смертельных ДТП с участием автомобилей.

«Согласно статистике, если рассматривать погибших, за прошлый год произошло 19 случаев с фатальным исходом, при этом автомобили убили более трех тысяч человек, и про это почему-то все забывают. Только на пешеходных переходах убили 690. Погибших велосипедистов – 322 человека. На сегодняшний день, если сравнивать средства индивидуальной мобильности, то это самый безопасный транспорт из имеющихся на земле», - сказал Гаевский.

Адвокат Степан Полянский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что делать в случае наезда с использованием самоката. Он посоветовал сфотографировать нарушителя на случай, если тот захочет покинуть место происшествия.