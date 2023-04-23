Самокат в теории. Российским водителям придется изучать правила вождения электросамокатов
Российские водители будут сдавать теоретический экзамен на права с учетом правил вождения электросамокатов. Насколько безопасен этот вид передвижения, обсуждали эксперты НСН.
Чтобы получить водительские права, теперь надо сдать теоретический экзамен, в который также включены правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Такое решение приняло Министерство внутренних дел (МВД), передает ТАСС.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр призвал ввести для самокатчиков и пользователей моноколеса систему распознавания личности Face ID, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«До того момента, пока у нас не будет действовать репрессивных мер по отношению к лицам, нарушающим правила [движения] на средствах индивидуальной мобильности, пешеходов в том числе, когда, возможно, могло бы действовать Face ID, как оно действует в метро. Когда камеры настроены на то, чтобы нивелировать возможность пешеходов и людей на электротранспорте нарушать правила. Эта проблема уже давно существует во всем мире, травматизм с каждым годом во всех странах растет», - отметил он.
Каждый второй россиянин считает, что скорость электросамокатов надо ограничивать, свидетельствуют данные опроса SuperJob.
Против введения скоростных ограничений выступают 17 процентов россиян. Примечательно, что и год назад число тех, кто предлагает ограничить скоростной режим было на таком же уровне – больше 50 процентов.
Доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал число погибших при столкновениях с самокатчиками, а также привел статистику смертельных ДТП с участием автомобилей.
«Согласно статистике, если рассматривать погибших, за прошлый год произошло 19 случаев с фатальным исходом, при этом автомобили убили более трех тысяч человек, и про это почему-то все забывают. Только на пешеходных переходах убили 690. Погибших велосипедистов – 322 человека. На сегодняшний день, если сравнивать средства индивидуальной мобильности, то это самый безопасный транспорт из имеющихся на земле», - сказал Гаевский.
Адвокат Степан Полянский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что делать в случае наезда с использованием самоката. Он посоветовал сфотографировать нарушителя на случай, если тот захочет покинуть место происшествия.
«Если совершен наезд, рекомендуется обратиться в органы полиции для фиксации данного деяния. Не лишним будет попытаться взять у виновника его контактные данные на случай того, если человек решит не дожидаться сотрудников полиции. Если ущерб причинен, чтобы вы могли его возместить, вам нужно виновное лицо. Либо он самостоятельно предоставляет эти данные, либо устанавливается сотрудниками правоохранительных органов», - отметил Полянский.
Нарушителям на самокатах за причинение вреда легкой и средней тяжести, согласно КоАП, грозит штраф от 1000 до 1500 рублей и общее возмещение вреда здоровью в соответствии с общими нормами ГК РФ.
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