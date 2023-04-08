МЧС: Ездить на электросамокатах в дождь запрещено

«В прошлом году из-за нарушения правил эксплуатации, неисправности зарядного устройства и ... техники произошло почти два десятка возгораний электросамокатов», — напомнили в МЧС.

В памятке ведомства рекомендуется не ездить на электросамокатах в дождливую погоду, разбирать и модернизировать устройство, нарушать предусмотренный производителем режим зарядки. Также нельзя ездить вместе с пассажирами: в законе закреплено правило «один самокат — один человек». При поездках с детьми обязательно наличие специального сиденья или подножки. Детям младше четырнадцати лет запрещено самостоятельно передвигаться на электросамокатах.

Кроме того, МЧС напомнило о необходимости надевать защитный шлем во время поездки и следить за исправностью техники во избежание короткого замыкания.

