«19 случаев за год»: Профессор МАДИ назвал число погибших при ДТП с самокатом

Доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский в пресс-центре НСН назвал число погибших при столкновениях с самокатчиками, а также привел статистику смертельных ДТП с участием автомобилей.

«Согласно статистике, если рассматривать погибших, за прошлый год произошло 19 случаев с фатальным исходом, при этом автомобили убили более трех тысяч человек, и про это почему-то все забывают. Только на пешеходных переходах убили 690. Погибших велосипедистов – 322 человека. На сегодняшний день, если сравнивать средства индивидуальной мобильности, то это самый безопасный транспорт из имеющихся на земле», - сказал Гаевский.

Происшествия на дорогах с участием электросамокатов или моноколес не нуждаются в присутствии представителей ГАИ, и в подавляющем большинстве ДТП в помощи медиков также нет необходимости, отметил профессор.

«Огромное количество ударов или ДТП, которые разбираются без привлечения ГАИшников и медработников, говорит о том, что они настолько безопасны, что большинство ударов происходит на уровне ушибов и мелких травм. Если пешеход столкнется с пешеходом, там уже некому разбираться – труп предъявлять претензий уже не будет», - добавил собеседник.

Ранее Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН рассказал, что Национальный автомобильный союз готовит поправки, направленные на идентификацию владельцев средств индивидуальной мобильности.