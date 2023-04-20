«19 случаев за год»: Профессор МАДИ назвал число погибших при ДТП с самокатом
Доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский в пресс-центре НСН назвал число погибших при столкновениях с самокатчиками, а также привел статистику смертельных ДТП с участием автомобилей.
«Согласно статистике, если рассматривать погибших, за прошлый год произошло 19 случаев с фатальным исходом, при этом автомобили убили более трех тысяч человек, и про это почему-то все забывают. Только на пешеходных переходах убили 690. Погибших велосипедистов – 322 человека. На сегодняшний день, если сравнивать средства индивидуальной мобильности, то это самый безопасный транспорт из имеющихся на земле», - сказал Гаевский.
Происшествия на дорогах с участием электросамокатов или моноколес не нуждаются в присутствии представителей ГАИ, и в подавляющем большинстве ДТП в помощи медиков также нет необходимости, отметил профессор.
«Огромное количество ударов или ДТП, которые разбираются без привлечения ГАИшников и медработников, говорит о том, что они настолько безопасны, что большинство ударов происходит на уровне ушибов и мелких травм. Если пешеход столкнется с пешеходом, там уже некому разбираться – труп предъявлять претензий уже не будет», - добавил собеседник.
Ранее Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН рассказал, что Национальный автомобильный союз готовит поправки, направленные на идентификацию владельцев средств индивидуальной мобильности.
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