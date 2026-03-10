Путин поручил наградить звездой Героя России бойца Ярашева

С просьбой наградить бойца к российскому лидеру обратился глава ДНР Денис Пушилин. Он рассказал, что Ярашев 68 дней в одиночку оборонял позиции в районе населённого пункта Гришино.

По словам Пескова, Путин уже дал соответствующие поручения о награде.

«Ярашев в госпитале, ему была проведена серьёзная операция», — добавил представитель Кремля.

Ранее Путин в День защитника отечества вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда», а также ордена Мужества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».