Путин поручил наградить звездой Героя России бойца Ярашева
Российский военнослужащий Сергей Ярашев будет награждён звездой Героя России. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
С просьбой наградить бойца к российскому лидеру обратился глава ДНР Денис Пушилин. Он рассказал, что Ярашев 68 дней в одиночку оборонял позиции в районе населённого пункта Гришино.
По словам Пескова, Путин уже дал соответствующие поручения о награде.
«Ярашев в госпитале, ему была проведена серьёзная операция», — добавил представитель Кремля.
Ранее Путин в День защитника отечества вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда», а также ордена Мужества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Иран заявил о гибели четырех дипломатов при ударе Израиля по Бейруту
- Верховный суд поддержал Стаса Намина в споре с участниками группы Gorky Park
- Уиткофф сообщил, что встреча по Украине может пройти на следующей неделе
- Последний форпост: Когда армия России сможет освободить всю территорию ДНР
- Губернатор сообщил о погибших и раненых при ударе ВСУ по Брянску
- США заявили об уничтожении почти всех мощностей Ирана по обогащению урана
- Путин поручил наградить звездой Героя России бойца Ярашева
- Не отмена, а перенос: Почему Кадышева не выступит в «Лужниках»
- В Госдуме предложили отправлять в армию граждан, оспаривающих решение военкомата
- «Лужники» примут Суперфинал Кубка России