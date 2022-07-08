«Лучше запретите»: Профсоюз учителей удивился идее школьного курса езды на электросамокатах
Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН заверил, что учителя в школах не смогут научить детей ездить на электросамокатах, так как сами редко пользуются ими.
Предложение ввести в школах уроки катания на электросамокатах – это перекладывание ответственности с различных ведомств; этому детей должны учить родители и друзья. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Ранее начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал, что в российскую школьную программу необходимо включить обучение детей езде на электросамокатах. Луховицкого рассмешило такое предложение.
«А езде на велосипедах или самокатах разве детей учат в школе? Или потом езде на машинах? Между прочим, с 16 лет можно водить. В школе на уроках ОБЖ и так изучают разделы, связанные с дорожным движением. Вообще, если думать, что школа должна научить всему, то это очень странная идея, не говоря уже о том, что учить должны, наверное, учителя. Много ли учителей сейчас сами любят и умеют ездить на электросамокатах? Например, из моих знакомых учителей человек пять ездят на них. Это из нескольких сотен», - заметил он.
При этом, по его мнению, такие инициативы обычно предлагают ведомства, пытающиеся переложить ответственность на школы.
«Такие предложения идут от того, что кто-то почему-то думает, что исключительно школа должна заниматься самыми разными вещами. Недавно принятые Думой поправки в закон об образовании должны были бы сократить такие вещи, когда разные ведомства думают, что за счет школы можно решить свои проблемы. Езде на электросамокатах должны учить родители, друзья. Как дети учатся кататься на велосипедах? Я, например, учил своих сам. Либо запретите детям ездить на электросамокатах и введите нормы по езде на них с 16 лет. Принимайте правила дорожного движения, как на мотоциклах»,- заключил Луховицкий.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что электровелосипеды и электросамокаты не должны ездить по тротуарам. По его словам, давно пора признать их транспортными средствами и ввести права для управления ими.
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