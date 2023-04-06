Опрос: Россияне требуют ограничить скорость электросамокатов

Каждый второй россиянин считает, что скорость электросамокатов надо ограничивать, свидетельствуют данные опроса SuperJob.

Против введения скоростных ограничений выступают 17 процентов россиян. Примечательно, что и год назад число тех, кто предлагает ограничить скоростной режим было на таком же уровне – больше 50 процентов.

Также россияне предлагают запретить движение самокатов по тротуарам, разрешать ими пользоваться с 18 лет, а также внедрить систему обучения по управлению ими.

Ранее адвокат Степан Полянский в беседе с НСН рассказал, что делать в случае наезда с использованием самоката. Он посоветовал сфотографировать нарушителя на случай, если тот захочет покинуть место происшествия.

