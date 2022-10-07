«Смертельное ускорение!»: Изменения в ПДД для электросамокатчиков назвали «ужасными»

Поправки в ПДД сделаны в угоду самокатному бизнесу, при этом подростки окажутся на дорогах, а пешеходы будут рисковать жизнью на тротуарах, сказал в эфире НСН Соколов.

Изменения в Правилах дорожного движения, касающиеся электросамокатов, приведут к беспределу и опасны для жизни россиян, сказал в интервью НСН председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

Ранее правительство РФ утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес. Скорость передвижения на них по тротуарам ограничили до 25 км/ч.

В России ограничат скорость электросамокатов до 25 км/ч
«На самом деле, случилось ужасное. Общественные организации считают, что нельзя допускать движение со скоростью 25 км/ч по тротуарам. Тротуар – это не место для электросамокатов. Согласно краш-тестам, если наезд происходит на скорости 20 км/ч, пешеход получает смертельное ускорение. Сейчас будет полный беспредел. Все это делается только для того, чтобы обеспечить успешность бизнеса по прокату электросамокатов», - сказал Соколов.

Он также возмутился разрешением для подростков выезжать на дорогу.

«Это уже четвертая версия поправок Минтранса в ПДД. Мы обсуждали этот вариант, он позволяет детям 14 лет выезжать на проезжую часть, если нет велодорожек, тротуаров или обочин. Получается, родители отпускают ребенка, а он, в соответствии с ПДД, которые придумал Минтранс, выезжает на дорогу и не возвращается домой. А кто виноват? Мы создаем такую проблему, с которой нельзя ни смириться, ни жить спокойно», - подчеркнул глава «Союза пешеходов».

Соколов также посетовал, что поправки в ПДД приняли в то время, когда людям не до этого.

«Лучше запретите»: Профсоюз учителей удивился идее школьного курса езды на электросамокатах
«Для пешеходов тротуар уже стал местом стресса, потому что там ездят разносчики пищи. В прошлом году было 20 погибших и более 670 пострадавших электросамокатчиков, в этом году близкие цифры были уже в июне. Но это касается ДТП, при этом статистика по пострадавшим пешеходам огромна, но ее никто не обобщает, участковым некогда с этим разбираться. С 2019 года мы всячески противодействовали принятию этих поправок, а сейчас они прошли на фоне того, что общество переключено на более важные проблемы. Это безобразие», - заключил собеседник НСН.

В начале июля в МВД предложили включить в школьную программу обучение детей езде на электросамокатах. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал эту идею «очень странной».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПешеходыПДДэлектросамокат
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