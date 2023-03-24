В Москве начался сезон проката электросамокатов

Сезон проката электросамокатов начался в Москве, сообщает столичный Дептранс.

В ведомстве отметили, что в прошлом году на электросамокатах было совершено больше 26 миллионов поездок. Самый активный пользователь проехал 9,5 тысяч километров за сезон.

В этом году для проката будут доступны 60 тысяч электросамокатов.

ГИБДД Москвы напомнила, что максимально разрешенная скорость в городе - 25 километров в час. В жилых и велосипедных зонах, во дворах скорость не должна превышать 20 километров в час.

Ранее в интервью НСН председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов заявил, что нельзя допускать движение со скоростью 25 километров в час по тротуарам. Согласно краш-тестам, говорит он, если наезд происходит на скорости 20 километров в час, пешеход получает смертельное ускорение.

