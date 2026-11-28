Александр Каневский внес значительный вклад в развитие отечественной культуры и телевидения. Он был одним из авторов легендарной юмористической телепередачи «Кабачок «13 стульев»», активно участвовал в создании программы «Вокруг смеха», а также руководил театром «Гротеск».

В 1991 году писатель репатриировался в Израиль и обосновался в Тель-Авиве, где продолжил свою творческую деятельность. За свою жизнь он создал более 20 литературных произведений, включая повести, сборники рассказов, пьесы и репортажи. Общий тираж его книг превысил миллион экземпляров.