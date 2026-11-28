СМИ: Брат Леонида Каневского скончался в возрасте 93 лет
Советский и израильский писатель, поэт, драматург и киносценарист Александр Каневский, родной брат известного актера Леонида Каневского, ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Александр Каневский внес значительный вклад в развитие отечественной культуры и телевидения. Он был одним из авторов легендарной юмористической телепередачи «Кабачок «13 стульев»», активно участвовал в создании программы «Вокруг смеха», а также руководил театром «Гротеск».
В 1991 году писатель репатриировался в Израиль и обосновался в Тель-Авиве, где продолжил свою творческую деятельность. За свою жизнь он создал более 20 литературных произведений, включая повести, сборники рассказов, пьесы и репортажи. Общий тираж его книг превысил миллион экземпляров.
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