Маски необязательны, перчатки бесполезны. Эпидемиолог выступил против ВОЗ

Эпидемиолог оценил в эфире в эфире НСН рекомендацию ВОЗ носить маски даже вне помещений.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала носить маску внутри и вне помещений, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Это касается в том числе магазинов, школ, рабочих мест.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, что носить маски на улице необязательно, а перчатки в целом бесполезны.

«Я считаю, что на открытом воздухе носить маску необязательно, в помещениях - нужно», - сказал он.

Он пояснил, что на отрытом воздухе маску можно не носить, так как концентрация вирусов там минимальна и заразиться сложно. «Конечно, если вы не в толпе», - уточнил эксперт.

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Юрин также отметил, что перчатки в целом не помогают. «Особого смысла перчатки носить нет, нужно руки обрабатывать. Если уж их носить, то надо их правильно снимать и постоянно менять», - подчеркнул эпидемиолог.

По его словам, перчатки нужны тогда, когда нет возможности обработать руки.

«В помещениях же маски лучше носить, даже если соблюдается социальная дистанция. Дело в том, что никто не знает, как там работает система вентиляции, воздух может застаиваться и лучше подстраховаться. Если же вы сидите в отдельном кабинете, то можно и без нее обойтись», - добавил эпидемиолог.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаВОЗКоронавирус
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