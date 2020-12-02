Маски необязательны, перчатки бесполезны. Эпидемиолог выступил против ВОЗ
Эпидемиолог оценил в эфире в эфире НСН рекомендацию ВОЗ носить маски даже вне помещений.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала носить маску внутри и вне помещений, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Это касается в том числе магазинов, школ, рабочих мест.
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, что носить маски на улице необязательно, а перчатки в целом бесполезны.
«Я считаю, что на открытом воздухе носить маску необязательно, в помещениях - нужно», - сказал он.
Он пояснил, что на отрытом воздухе маску можно не носить, так как концентрация вирусов там минимальна и заразиться сложно. «Конечно, если вы не в толпе», - уточнил эксперт.
Юрин также отметил, что перчатки в целом не помогают. «Особого смысла перчатки носить нет, нужно руки обрабатывать. Если уж их носить, то надо их правильно снимать и постоянно менять», - подчеркнул эпидемиолог.
По его словам, перчатки нужны тогда, когда нет возможности обработать руки.
«В помещениях же маски лучше носить, даже если соблюдается социальная дистанция. Дело в том, что никто не знает, как там работает система вентиляции, воздух может застаиваться и лучше подстраховаться. Если же вы сидите в отдельном кабинете, то можно и без нее обойтись», - добавил эпидемиолог.
Ранее академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко в эфире НСН спрогнозировал сроки вакцинации всех россиян.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- Оппозиция Армении в четверг объявит имя кандидата на пост премьер-министра
- Песков: Путин не планирует встречу с Чубайсом
- Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из ряда стран Евросоюза
- ООН: 2020 год может войти в тройку самых жарких в истории
- Турция поддержала украинскую инициативу «крымской платформы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru