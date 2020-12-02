Маски необязательны, перчатки бесполезны. Эпидемиолог выступил против ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала носить маску внутри и вне помещений, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Это касается в том числе магазинов, школ, рабочих мест.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, что носить маски на улице необязательно, а перчатки в целом бесполезны.

«Я считаю, что на открытом воздухе носить маску необязательно, в помещениях - нужно», - сказал он.

Он пояснил, что на отрытом воздухе маску можно не носить, так как концентрация вирусов там минимальна и заразиться сложно. «Конечно, если вы не в толпе», - уточнил эксперт.