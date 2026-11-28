Оба родителя были задержаны в четверг. На допросе мать ребенка пояснила, что не обращалась за медицинской помощью, так как якобы не замечала потери веса у детей и надеялась самостоятельно откормить их кашей. Отец семейства, в свою очередь, признал свою причастность к произошедшей трагедии. По версии следствия, погибшую девочку намеренно лишали пищи.

В настоящее время в медицинские учреждения доставлены девять детей из этой семьи. Младший брат погибшей девочки находится в реанимации в крайне истощенном состоянии. В региональном Министерстве здравоохранения заверили, что в данный момент жизни всех госпитализированных детей ничего не угрожает.



Всего в семье воспитывалось 12 детей, 11 из которых были несовершеннолетними. Они проживали в антисанитарных условиях, систематически пропускали занятия в школе и детском саду, а также уклонялись от обязательных медицинских осмотров. Министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов отметил, что родители регулярно отказывались от предложенных продуктовых наборов, а уборку в их доме вынуждены были проводить сами сотрудники соцзащиты. Последний визит профильных служб в эту семью был 12 ноября.

Ранее в Татарстане умерла отдыхавшая в детском лагере 12-летняя девочка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».