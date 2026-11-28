В Вологде суд арестовал родителей девочки, умершей от истощения
Вологодский городской суд заключил под стражу до 25 января 2027 года родителей несовершеннолетней девочки, скончавшейся от истощения. Об этом сообщают РИА Новости.
Оба родителя были задержаны в четверг. На допросе мать ребенка пояснила, что не обращалась за медицинской помощью, так как якобы не замечала потери веса у детей и надеялась самостоятельно откормить их кашей. Отец семейства, в свою очередь, признал свою причастность к произошедшей трагедии. По версии следствия, погибшую девочку намеренно лишали пищи.
В настоящее время в медицинские учреждения доставлены девять детей из этой семьи. Младший брат погибшей девочки находится в реанимации в крайне истощенном состоянии. В региональном Министерстве здравоохранения заверили, что в данный момент жизни всех госпитализированных детей ничего не угрожает.
Всего в семье воспитывалось 12 детей, 11 из которых были несовершеннолетними. Они проживали в антисанитарных условиях, систематически пропускали занятия в школе и детском саду, а также уклонялись от обязательных медицинских осмотров. Министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов отметил, что родители регулярно отказывались от предложенных продуктовых наборов, а уборку в их доме вынуждены были проводить сами сотрудники соцзащиты. Последний визит профильных служб в эту семью был 12 ноября.
Ранее в Татарстане умерла отдыхавшая в детском лагере 12-летняя девочка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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