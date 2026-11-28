По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 189 километров и в 72 километров от столицы региона - Петропавловска-Камчатского. При этом в городе магнитуда была всего три балла по шкале MSK-64, что считается ощутимым, но не разрушительным.

Однако ночные подземные толчки разбудили многих жителей края и несмотря на позднее время суток и разыгравшуюся пургу, большое количество людей в целях собственной безопасности предпочло покинуть квартиры и выйти на улицу. Информации о пострадавших или серьезных разрушениях на данный момент не поступало.

Прошлым летом на Камчатке произошло самое сильное за последние 70 лет землетрясение магнитудой 8,8, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».