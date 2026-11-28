Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке 29 ноября в 01.15 по местному времени. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 189 километров и в 72 километров от столицы региона - Петропавловска-Камчатского. При этом в городе магнитуда была всего три балла по шкале MSK-64, что считается ощутимым, но не разрушительным.
Однако ночные подземные толчки разбудили многих жителей края и несмотря на позднее время суток и разыгравшуюся пургу, большое количество людей в целях собственной безопасности предпочло покинуть квартиры и выйти на улицу. Информации о пострадавших или серьезных разрушениях на данный момент не поступало.
Прошлым летом на Камчатке произошло самое сильное за последние 70 лет землетрясение магнитудой 8,8, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке
- СМИ: Брат Леонида Каневского скончался в возрасте 93 лет
- ИИ решает сложнейшие математические задачи, но ученые не могут его понять
- Блогеру Лерчек вернули изъятые украшения и 45 млн рублей
- Лерчек рассказала о подготовке к лечению в Китае
- «Рубин» обыграл «Акрон» и одержал четвертую победу подряд в РПЛ
- Трусова стала единственным представителем России в финале Гран-при ISU
- Теперь в тур: Рэпер Macan демобилизовался
- Ливия потребует компенсации от Украины за удар по порту Бенгази
- Режиссер «Обсессии» придумал продолжение хоррора