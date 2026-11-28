МО: ВС РФ поразили объекты ТЭК в Киеве и области и сухогруз в Черном море
Российские военные днем в субботу нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также по морскому судну, задействованному в интересах ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что в результате ударов были поражены электроподстанция «Нивки» напряжением 330 кВ в Киеве и теплоэлектроцентраль «Белоцерковская» в Киевской области.
Кроме того, в Минобороны заявили о поражении в акватории Черного моря к востоку от Одессы морского сухогруза, который перевозил на Украину грузы военного назначения.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ударили по трем железнодорожным локомотивам и сухогрузу, которые использовались в интересах ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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