Ученые поняли, что мешает остановить пандемию коронавируса

Учёные из Турции выдвинули версию, почему многие страны никак не могут сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. Исследователи установили, что количество частиц SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у больных с явным проявлением заболевания.

Именно это фактор, по мнению авторов открытия, существенным образом отличает новый коронавирус от других патогенов. Об этом сообщается в статье профильного журнала Infection.

Авторы исследования взяли пробы и анализы у 60 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Выяснилось, что практически у всех бессимптомных пациентов вирусная нагрузка оказалась больше, чем при наличии симптомов. При этом показатель снижался у более тяжёлых и возрастных больных.

Учёные делают вывод, что это открытие может оказаться только «вершиной айсберга» нерешённых вопросов, связанных с пандемией коронавируса.

